Lewis Hamilton : De la F1 au cinéma, l’annonce qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau

En Formule 1, Lewis Hamilton est la superstar aux sept titres de champion du monde. Du haut de ses 40 ans, il va vivre un rêve de gosse chez Ferrari pendant les deux prochaines saisons. Pour ce qui est de la suite, il serait susceptible de se tourner vers le domaine du cinéma où il fera ses premiers pas cet été avec le film F1 aux côtés de Brad Pitt et Damson Idris.

Lewis Hamilton a soufflé sa 40ème bougie le 7 janvier dernier. Une nouvelle décennie pour un nouveau challenge chez Ferrari pour le septuple champion du monde qui a brillé pendant 10 ans du côté de Mercedes. Et après ? Le contrat de l’Anglais chez Ferrari court jusqu’à la fin de la saison de F1 2026. Et quand bien même son avenir reste flou au-delà de cette date, Hamilton a déjà plusieurs pistes pour sa reconversion.

La mode et le cinéma pour Lewis Hamilton ?

Lewis Hamilton va quitter Dior et est devenu en parallèle le nouvel ambassadeur mondial de Lululemon. « J'ai hâte que vous découvriez les nouvelles créations (sourire). Je ne veux pas faire trop, mais c'est vraiment, vraiment bien ». L’univers de la mode a accueilli le pilote Ferrari depuis quelque temps désormais et ce dernier sait pertinemment qui lui faudra du temps pour s’occuper du département de la création.

« Je suis tout à fait conscient qu'il faut préparer le terrain. Les grands créateurs ont travaillé pendant des années et des années avant d'en arriver là. Je suis conscient que je ne pourrais pas diriger la création. Je n'en suis pas encore là, mais je me sers de cela comme d'un tremplin. J'accumule vraiment de l'expérience et c'est comme si je faisais des stages. J'espère qu'à un moment donné cela me permettra de me dire : ‘OK, je suis prêt à vraiment diriger et à faire cavalier seul ». a confié Hamilton à GQ.

«Lorsque j'arrêterai de courir, j'aimerais vraiment m'impliquer davantage dans ce domaine»

Outre la mode, c’est dans le cinéma que Lewis Hamilton s’implante petit à petit. En raison de son calendrier chargé lié à la Formule 1, le Britannique n’a pas pu faire l’apparition qui était programmée par le réalisateur de Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski.

Le 25 juin prochain sortira en salles le film F1 avec Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem à l’affiche, l’occasion pour Hamilton de faire une apparition à l’écran et notamment de déposer sa patte sur le film via sa société de production Dawn Apollo Films. « Faire une première production d'une telle ampleur, c'est de la folie. Parce que ce sera difficile de faire mieux. J'étais là depuis le début, quand Brad (ndlr Pitt) a commencé à conduire le premier jour. J'étais là pour l'emmener sur le circuit et le guider. C'était vraiment cool de participer à tout ça. Lorsque j'arrêterai de courir, j'aimerais vraiment m'impliquer davantage dans ce domaine ». Le décor est planté.