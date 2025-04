Kylian Mbappé : «Je lui saute dessus», le rencard qui le fait craquer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a accueilli Kylian Mbappé l’été dernier en réalisant son rêve au passage. L’occasion pour le nouveau 9 de la Casa Blanca d’en faire de même avec certaines personnes en situation de handicap pour l’initiative beUNITED de beIN SPORTS. Invités à Madrid, les jeunes ont craqué devant Mbappé.

En décembre 2024, Kylian Mbappé rendait visite à de jeunes personnes en situation de handicap dans le cadre de l’initiative de beIN SPORTS : beUNITED. Aux côtés du journaliste Florian Genton, l’attaquant star du Real Madrid les invitait tous au Santiago Bernabeu afin d’assister à une rencontre du champion d’Europe et d’Espagne.

«Dès que Kylian Mbappé est là, je lui saute dessus et je pleure de joie»

Chose promise, chose due. Ce lundi soir, beIN SPORTS a publié un teasing du reportage, diffusé ce mardi soir sur la chaîne, de ce voyage à Madrid des jeunes personnes en situation de handicap. On peut apercevoir et / ou entendre plusieurs de leurs témoignages dont le suivant : « Dès que Kylian Mbappé est là, je lui saute dessus et je pleure de joie ». Ce soir-là, Mbappé a inscrit un but sur penalty avec le Real Madrid qui a fait vibrer ses invités de marque dans les tribunes.

«J’ai réalisé un rêve en te rencontrant»

Après la rencontre, Kylian Mbappé les a rejoint dans ce qui paraît être une loge du Santiago Bernabeu. L’apparition du capitaine de l’équipe de France a engendré un moment de liesse chez les jeunes. Un bonheur pour la star du football tricolore : « C’était une journée qu’ils vont garder longtemps (ndlr en tant que souvenirs) et c’était l’objectif ». Une lettre de remerciements lui a été adressée : « J’ai réalisé un rêve en te rencontrant, merci d’avoir tenu ta promesse en nous invitant à Madrid », a lu un Mbappé touché avant de les remercier pour leur venue. Le reste de la rencontre entre le joueur du Real Madrid et ses fans privilégiés d'un soir sera diffusé ce mardi.