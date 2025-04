Ntamack, le coup de gueule face à la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain affronte ce dimanche Toulon. Bien évidemment toujours privé d’Antoine Dupont, l’actuel leader du Top 14 pourra cependant compter sur son demi d’ouverture, Romain Ntamack. Avant la rencontre, il était d’ailleurs en conférence de presse. Et face aux journalistes, Ntamack a haussé le ton pour défendre ses coéquipiers.

Tenant du titre en Champions Cup, le Stade Toulousain est toujours en course pour conserver sa couronne. Qualifiés en quarts de finale, les joueurs d’Ugo Mola vont devoir éliminer Toulon ce dimanche pour poursuivre leur aventure. Une rencontre à propos de laquelle Romain Ntamack a expliqué en conférence de presse : « On sait qu’un gros défi nous attend à Mayol. Il va falloir être vigilants dans tous les secteurs parce qu’ils sont très bons partout : devant, derrière, sur tous les aspects du jeu. On s’est appliqués toute la semaine à se concentrer sur nous, à se recentrer, à s’appliquer sur ce qu’on peut maîtriser. On a fait en tout cas une bonne semaine, donc on espère confirmer tout ça dimanche ».

« Ils n’ont rien à prouver à personne, encore moins aux médias »

Demi d’ouverture du Stade Toulousain, Romain Ntamack était donc face aux journalistes avant d’affronte Toulon en Champions Cup. La presse en a d’ailleurs pris pour son grade. En effet, alors que les avants toulousains sont trop souvent oubliés dans les succès, Ntamack a volé au secours de ses coéquipiers, lâchant, rapporté par La Dépêche : « Vous (les médias, NDLR) parlez de qui vous voulez. Continuez à ne pas parler de nos avants, de toute façon, ça les motive ! Donc continuez, c’est très bien pour nous. Je pense que leurs qualités ne sont plus à démontrer. Ils n’ont rien à prouver à personne, encore moins aux médias. J’ai une grande confiance en eux et je n’ai vraiment pas de soucis à me faire concernant leur engagement dimanche ».

« Sans eux, on ne serait rien »

« Il n’y a pas de jeu sans un gros paquet d’avants. Si on arrive à gagner tous ces titres depuis pas mal d’années, c’est qu’ils font un gros boulot. En tout cas, nous en interne, on sait très bien que sans eux, on ne serait rien, c’est le principal », a ensuite conclu Romain Ntamack, soulignant ainsi l’importance des avants du Stade Toulousain.