PSG - Al-Khelaïfi : Nouveau projet, Pascal Praud est contacté

Le dernier numéro de "Complément d'enquête" sur France 2, consacrée à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Sports, a captivé 718 000 téléspectateurs, établissant un record de saison avec une part d’audience de 10,4 %. Pascal Praud, journaliste de CNews, a révélé avoir été contacté pour un futur reportage.

Le dernier numéro de « Complément d’enquête » était très attendu jeudi soir, avec une émission baptisée « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG » consacrée à Nasser Al-Khelaïfi, l’influent président du club de la capitale mais également de beIN Sports. 718 000 téléspectateurs ont regardé l’enquête réalisée par Fabien Touati, soit une part d'audience (pda) de 10,4 %, le record de la saison pour le programme présenté par Tristan Waleckx qui prépare désormais un numéro sur la chaîne CNews.

Après Al-Khelaïfi, la chaîne d’info de Vincent Bolloré dans le viseur de « Complément d’enquête » ?

Et c’est Pascal Praud qui a révélé l’information ce vendredi matin, au lendemain de l’enquête sur Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. « Je connais leur reportage, je peux l’écrire », a dénoncé le journaliste, pas fan des méthodes des journalistes de l’émission diffusée sur France 2 : « Ils vont trouver quelqu’un qui, dans le noir, dira "il n’a pas été gentil avec moi en 1982", je connais leur reportage, il est écrit ! »

Pascal Praud rembarre l’émission de France 2

Pascal Praud a ensuite divulgué avec précision à l’antenne son échange avec la journaliste de « Complément d’enquête » : « La jeune femme est charmante, elle m’a envoyé un petit mot, on a travaillé ensemble. Elle s’appelle Lilya Melkonian. Elle m’a envoyé un petit message : "Bonjour Pascal, nous avons travaillé ensemble à I-Télé, à l’époque à Montparnasse, j’espère que vous allez bien. Je travaille aujourd’hui à France 2 et j’aurais souhaité vous parler de vive voix quelques minutes. (…) Nous envisageons un long format sur les coulisses de votre succès. J’aimerais en parler avec vous". C’est toujours très aimable d’ailleurs. Alors je dis : "Alors c’est non" ».

La journaliste n’aurait pas lâché le morceau selon Pascal Praud, rapportant son message : « "Je peux imaginer les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas, mais j’espérais au moins pouvoir vous présenter mon projet de vive voix, en souvenir du bon vieux temps. Accordez-moi juste quelques minutes" ». En vain. « Et j’ai dit : "pour que vous m’enregistriez et utilisiez notre discussion dans un sujet ? Ce sont les méthodes de votre magazine je crois" », conclut le présentateur de L’Heure des Pros.