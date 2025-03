Transfert de Kimpembe : Le PSG vend la méche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Presnel Kimpembe n'aura donc plus qu'une année d'engagement en fin de saison, et il est déjà question d'un départ pour le défenseur central français. De son côté, Luis Enrique a peut-être vendu la mèche sur le cas Kimpembe en indiquant qu'il comptait sur lui au PSG.

Presnel Kimpembe (29 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? La média allemand Sport Bild évoquait jeudi un vif intérêt du club de la capitale pour Nico Schlotterbeck (25 ans), défenseur central du Borussia Dortmund, dont le transfert pourrait coûter aux alentours de 70M€. Et afin de lui faire de la place dans son effectif, le PSG envisagerait donc de vendre Kimpembe qui n'aura plus qu'une année de contrat en juin prochain.

Kimpembe dans une situation difficile

Il faut dire qu'après avoir été éloigné des terrains pendant près de deux ans, Presnel Kimpembe peine à retrouver un temps de jeu régulier cette saison au PSG (55 minutes de jeu au total). Difficile donc de se projeter sur un avenir avec l'international français dans ses rangs, et pourtant, Luis Enrique a peut-être lâché un indice de taille ce vendredi en conférence de presse sur l'avenir de son défenseur central au PSG.

« Un joueur très important pour l'équipe »

« Je crois que dans le cas de Kimpembe, c'est un joueur très important pour l'équipe, pour le groupe. On n'aide pas seulement l'équipe sur le terrain. On est dans un processus d'amélioration physique. Je souhaite le voir dans les meilleures conditions pour qu'il ait du temps de jeu. Il est dans une dynamique très positive. Il aide beaucoup l'équipe avec son leadership, son importance. Il y a beaucoup de concurrence. Dans le cas de Presnel, il est sur une pente ascendante et il est chaque jour plus proche d'une potentielle participation », a lâché Luis Enrique, qui semble donc nier l'idée d'un départ du PSG pour Kimpembe cet été.