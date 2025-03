Mbappé : Un clash éclate, le Real Madrid accepte un départ !

Alexis Brunet

Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid. Le Français est donc devenu coéquipier avec Vinicius, mais les deux hommes seraient en conflit d’un point de vue salarial. En effet, le champion du monde est le joueur le mieux payé du vestiaire et les dirigeants madrilènes ne comptent pas donner autant au Brésilien et l’inciteraient donc à partir.

Cela fait des années que le Real Madrid a l’habitude de s’offrir les meilleurs joueurs du monde et Florentino Pérez l’a encore prouvé l’été dernier. Après plusieurs échecs, le club espagnol a enfin réussi à faire venir Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. Un sacré coup, puisque le Français est arrivé libre de tout contrat, lui qui n’avait pas souhaité prolonger au PSG.

Mbappé a le plus gros salaire du Real Madrid

Forcément, cette arrivée libre de tout contrat a fait les affaires de Kylian Mbappé. L’attaquant a pu ainsi négocier une belle prime à la signature ainsi qu’un gros salaire. Le Français serait d’ailleurs le joueur le mieux payé du vestiaire du Real Madrid, puisqu’il émargerait à environ 31M€ par an. L’ancien Parisien devance notamment Vinicius, qui lui serait à 25M€ par saison.

« Madrid en a marre de Vinicius »

Toutefois, le salaire de Kylian Mbappé ferait des jaloux. En effet, Vinicius aimerait avoir la même rémunération que le Français, mais le Real Madrid ne l’entend pas de cette oreille, comme l’a déclaré le journaliste Duncan Castles sur The Transfers Podcast. « Madrid en a marre de Vinicius qui dit : " J’ai une énorme offre d’Arabie saoudite, il va falloir faire de moi le plus gros salaire du club si vous voulez que je reste. " Le Real, en gros, lui répond : " Si tu as une si belle offre, tu devrais l’accepter, parce qu’on ne va pas te donner ce qu’on donne à Mbappé. " Le retour de Madrid, c’est que ça devient un joueur très difficile à contrôler pour le club. Il est problématique dans le vestiaire et ne met pas toujours l’équipe en premier. » Reste à voir si le Brésilien préférera alors l’argent au club madrilène.