Transfert à 80M€ : Le PSG se frotte les mains

Alexis Brunet

Il y a quelques saisons, le PSG avait décidé de miser sur Hugo Ekitike pour renforcer son secteur offensif. Le Français ne s’est malheureusement jamais imposé à Paris et il a quitté le club de la capitale depuis pour Francfort. En Allemagne, l’attaquant semble revivre et il pourrait quitter la formation de Bundesliga dès l’été prochain contre un gros chèque, ce qui ferait les affaires des dirigeants parisiens.

Après quelques mois de tâtonnement, le PSG a trouvé la bonne formule en attaque. Le club de la capitale ne s’appuie plus sur des stars, mais sur un vrai collectif et les Parisiens se montrent particulièrement efficaces dans la surface adverse, notamment grâce à un Ousmane Dembélé intenable et meilleur buteur du club de la capitale.

Hugo Ekitike intéresse de nombreux clubs

Une réussite qui doit faire un peu de mal à Hugo Ekitike. Le Français avait rejoint le PSG il y a quelques saisons, mais il n’a jamais tellement eu l’occasion de s’y imposer, notamment barré par les trois superstars, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. L’attaquant a donc dû quitter Paris et il a choisi Francfort. Un très bon choix, puisque l’ancien Rémois a déjà inscrit 19 buts depuis le début de la saison. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, de telles statistiques auraient attiré l’œil de formations prestigieuses comme Manchester United, Arsenal, Liverpool et la Juventus.

Francfort demande 80M€ pour Ekitike

Hugo Ekitike pourrait donc rejoindre un plus grand club l’été prochain et cela pourrait faire les affaires du PSG. En effet, la formation parisienne a négocié 20% d’une potentielle revente du Français lors de son départ de Francfort. Cela représenterait possiblement une sacrée somme, puisque l’équipe allemande aurait fixé son prix à 80M€. Affaire à suivre…