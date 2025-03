L'OM dépouillé sur le mercato ?

Alexis Brunet

L’été prochain, on peut s’attendre à encore beaucoup de mouvements du côté de l’OM. Le club phocéen est souvent l’un des acteurs majeurs du mercato et il pourrait cette fois perdre de nombreux cadres. En effet, Leonardo Balerdi et Luis Henrique seraient notamment dans le viseur d’un géant européen, le Bayern Munich de Vincent Kompany.

Au fil des saisons, Leonardo Balerdi et Luis Henrique ont réussi à s’imposer comme des cadres à l’OM. Cela n’était pourtant pas gagné au début, car les deux Sud-Américains ont souvent déçu les fans marseillais. Une belle revanche donc pour les deux joueurs, surtout pour l’Argentin qui est devenu le capitaine du club phocéen.

Le Bayern Munich voudrait Luis Henrique et Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi et Luis Henrique sont donc aujourd’hui des joueurs importants de l’OM, mais ils pourraient ne pas le rester longtemps. En effet, selon les informations du média allemand TZ, le Bayern Munich s’intéresserait aux deux Marseillais pour le mercato estival. C’est pour cette raison que Vincent Kompany et le directeur sportif munichois avaient été aperçus au Parc des princes lors du Classique.

L’AS Rome pense aussi à Leonardo Balerdi

Le Bayern Munich ne serait toutefois pas le seul club à vouloir faire venir Leonardo Balerdi l’été prochain. Dernièrement, la presse italienne avait affirmé que l’Argentin était dans le viseur de l’AS Rome et que les dirigeants romains avaient même déjà commencé à discuter avec leurs homologues de l’OM.