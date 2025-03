Il lâche Marion Rousse pour une nouvelle aventure avec une Miss

La rédaction

À peine le Paris-Nice terminé, épreuve qu’il a commenté aux côtés de Marion Rousse sur France Télévisions, Laurent Jalabert se lance dans une nouvelle aventure avec sa femme Marion Limouzy, ex-Miss Périgord. Sur Instagram, le couple a annoncé débuter un projet qui lui tenait à cœur, après une année de préparation.

Chaque été, Laurent Jalabert est l’une des voix du Tour de France sur France Télévisions, épreuve qu’il commente notamment aux côtés de Marion Rousse. En dehors de l’événement estival, l’ancien cycliste a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure avec sa femme Marion Limouzy, élue Miss Périgord en 2012, de 22 ans sa cadette.

Du Paris-Nice 2025 avec Marion Rousse à la gestion de chambres d’hôtes avec sa femme

Sur Instagram, le consultant de France Télévisions, qui était encore à l’antenne il y a quelques jours avec Alexandre Pasteur et Marion Rousse pour commenter le Paris-Nice 2025, a révélé qu’il se lançait la gestion de chambres d’hôtes. Un projet nommé La Maison de jade, inspiré du roman du même nom de Madeleine Chapsal. « C'est l'endroit qui occupe tout notre temps libre depuis un an déjà ! Des heures et des heures à vider, casser, isoler, rénover, poncer, manger de la poussière, s'engueuler, aspirer, réfléchir, pas dormir et j'en passe ! Ce soir, La Maison de Jade vient d'accueillir ses premiers vrais locataires », s’est félicité Laurent Jalabert jeudi.

Laurent Jalabert attend ses premiers clients

« Un petit groupe pour un séjour vélo et visite du Périgord Noir suivant la météo. Demain, top départ pour la présentation de la maison et ouverture du calendrier de location. On y a mis énormément d'énergie et de cœur et nous espérons que vous vous y sentirez aussi bien que nous. Pour les demandes, les infos et autres, ça se passera en privé », a poursuivi celui qui a remporté cinq étapes du Tour de France, tout en prévenant les futurs visiteurs : « Ici, le calme est précieux. Pour nous, pour les voisins, pour le quartier. Nous ne sommes pas des fêtards et nous souhaitons que chacun puisse vivre ici dans le respect des lieux, et de ce qui l’entoure. »