Zidane : La réponse au clash sur Instagram !

Battue à l'aller face à la Croatie, l'équipe de France a réussi à renverser la vapeur pour se qualifier dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Une qualification acquise après les tirs au but, suite à laquelle certains comptes ont été réglés. C'est notamment le cas d'Aurélien Tchouaméni, qui n'a pas manqué de répondre à ce qu'avait pu dire Jean-Michel Larqué.

Jeudi dernier, l'équipe de France avait été bousculée en Croatie, perdant le match aller (2-0) face à la bande à Luka Modric. Les critiques ont alors plu sur le groupe de Didier Deschamps et Aurélien Tchouaméni a notamment été visé par Jean-Michel Larqué. « Il y a 20 ans au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Hier, Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, c’est la Divison 1 de District ! Aurélien Tchouaméni et son coup du foulard… quand il doit frapper normalement, il n’y arrive pas, alors là… c’est le symbole du boulard. Je suis vraiment très inquiet ! Ce sont des faux joueurs, il n’y a rien, aucun talent ! Donc si en plus, ils n’ont pas d’envie… C’est le néant complet ! », avait-il balancé, faisant ainsi la comparaison avec l'époque de Zinedine Zidane.

« De la Division 1 de District au Final Four »

Alors que l'équipe de France a finalement réussi à se qualifier, Aurélien Tchouaméni ne s'est pas fait prier pour répondre à Jean-Michel Larqué et ce qu'il avait pu dire sur Zinedine Zidane, Patrick Vieira et Claude Makélélé. Sur Instagram, le joueur du Real Madrid a alors posté : « De la Division 1 de District au Final Four ».

« District régional, il abuse, il aurait pu dire mieux »

Rapporté par Footmercato, Aurélien Tchouaméni a également balancé en réponse au désormais consultant sur RMC : « La vérité, c’est que quand je dis que je n’écoute pas les critiques, c’est que ce n’est pas parce que quelqu’un dit que j’ai un niveau de district régional 1, que ça veut dire que j’ai un niveau de district régional 1. Évidemment que les critiques on les entend, il y a une différence entre les entendre et les écouter. C’est ça la différence. Évidemment qu’on a fait un meilleur match que la dernière fois, moi aussi à titre personnel, mais on a joué devant nos fans, devant notre public et honnêtement, ça nous a vraiment apporté un surplus d’énergie et ça s’est vu aujourd’hui puisque je pense que tout le monde a été performant. District régional, il abuse, il aurait pu dire mieux »