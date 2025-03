Zidane impliqué dans des émeutes ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus que jamais, l'ombre de Zinédine Zidane plane sur cette équipe de France. Elle se fait de plus en plus présente, notamment depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ après le Mondial 2026. Si aucune annonce n'a encore été faite, tout le monde s'attend à ce que Zizou prenne la suite. Toute autre décision pourrait être vécue comme une provocation selon par Pierre Bouby.

La date est fixée. Le mandat de Didier Deschamps prendra fin après le Mondial 2026 organisé aux États-Unis, Canada et Mexique. Mais en un an et demi, il peut encore se passer plein de choses. Après la Ligue des Nations, l’équipe de France va devoir se coltiner des éliminatoires, certes à sa portée, mais qui donneront une première réponse en ce qui concerne l’état d’esprit du groupe, certainement ébranlé par la décision de Deschamps. Ancien joueur, Pierre Bouby se demande même s’il ne faudrait pas officialiser l’arrivée de Zinédine Zidane avant la fin de son contrat.

Deschamps en grand danger ?

« S’il faut l’annoncer maintenant ? Évidemment ! Comme si tout le monde était surpris que Zidane arrive après à la tête de l’Equipe de France. Ça me fascine qu’on puisse se dire que ça va poser problème. Tout le monde s’attend à ce que ce soit Zidane et c’est normal que ça le soit. Ce n’est pas un manque de respect de dire à Didier Deschamps qu’on l’annonce, au contraire. Si les joueurs peuvent se poser des questions ? C’est déjà le cas. A tous les matchs c’est la même chose, depuis que Didier Deschamps a dit qu’il arrêtait, à tous les matchs c’est ça » a-t-il déclaré sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

« Il va y avoir des manifestations dans les rues »

Car selon lui, il n’y a déjà plus de suspende dans ce dossier. Pour Bouby, Zidane est l’heureux élu et toute autre décision en serait pas comprise. « Personne ne s’imagine que Claude Puel ou Gérald Baticle vont prendre la suite des Bleus parce que là je vous l’annonce, il va y avoir des manifestations dans les rues, ça va être n’importe quoi » a-t-il confié après la rencontre face à la Croatie.