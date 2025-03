Malaise avec Zidane : Deschamps s’explique !

La rédaction

Après la défaite des Bleus face à la Croatie et avant le match retour, Didier Deschamps a tenu à clarifier sa relation avec Zinédine Zidane, affirmant qu'il y aura toujours du respect entre eux. Alors que l'ancien du Real Madrid est pressenti pour prendre la tête de l'équipe de France en 2026, l'actuel sélectionneur assure que leur relation reste cordiale.

L’équipe de France s’est inclinée lors du quart de finale aller de la Ligue des nations face à la Croatie. Une défaite décevante que les hommes de Didier Deschamps tenteront de faire oublier ce dimanche au Stade de France pour le match retour. En attendant ce match crucial pour les Bleus, Didier Deschamps a donné une interview au journal Le Figaro et est notamment revenu sur sa relation avec Zinédine Zidane que l'on décrit comme houleuse.

«Il y aura toujours du respect entre nous»

«Encore une belle idée reçue. On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous, explique-t-il dans un premier temps à propos d’une soit disant mésentente entre eux. D’ailleurs, la dernière fois que l’on s’est vus, on a bien échangé et discuté. Même si on est, depuis un moment en étant entraîneur, sur la même demande, il y a toujours des deux côtés une forme de reconnaissance dans les succès de chacun. Je ne fais pas partie de ses amis intimes, on a chacun notre vie, mais quoi qu’il arrive, il y aura toujours du respect entre nous» termine Didier Deschamps à propos de Zinédine Zidane.

«Zizou, c'est la plus belle image de la France»

Zinédine Zidane est évidemment celui qui est annoncé avec le plus d’insistance pour remplacer Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Pour Franck Ribery, l’arrivée de Zidane à la tête des Bleus serait une bonne chose. «On a toujours eu un bon rapport (...) Déjà, on ne sait pas exactement si ce sera lui après. Je le lui souhaite parce que Zizou est le meilleur qui puisse arriver aux Bleus. Zizou, c'est la plus belle image de la France.» explique-t-il dans un entretien accordé à L’Équipe.