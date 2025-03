Une star de l’équipe de France veut suivre Zidane !

Axel Cornic

Joueur d’exception, Zinédine Zidane est un exemple de reconversion pour tout le monde, puisqu’après sa carrière il est devenu un entraineur de succès. Et certains anciens de l’équipe de France aimeraient beaucoup suivre ses traces, comme l’a récemment avoué Franck Ribéry, qui a raccroché les crampons en 2021.

Qui n’aimerait pas être comme Zizou ? Visage de la Coupe du monde 1998, Zinédine Zidane est sans aucun doute l’un des joueurs les plus marquants du début du siècle. Mais il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a réalisé des merveilles également en tant qu’entraineur, avec notamment trois Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid.

« C’est une référence dans ma construction comme entraineur »

Ancien joueur de talent, Franck Ribéry aimerait également connaitre le même succès dans sa reconversion comme entraineur. « C’est une référence dans ma construction comme entraineur. Il a passé les diplômes tranquillement, sans griller les étapes » a expliqué l’ancien international français, dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Il a pris le temps »

« Il a pris des jeunes, l’équipe de la Castilla du Real Madrid, puis adjoint, et est enfin un immense entraineur. Il a pris le temps. Et on parle de Zizou ! » a souligné Franck Ribéry, qui a côtoyé Zinédine Zidane en tant que joueur lors de la Coupe du monde 2006. « Il a toujours été un exemple. C’est comme Xabi Alonso. Lui aussi, il a bien fait les choses pour redevenir grand sur le banc ».