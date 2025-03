«Suicide», ça balance sur le nouveau phénomène du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désiré Doué se rappellera de ce 23 mars 2025. Le joueur du PSG a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie. Sans être étincelant, l'ailier n'a cessé de provoquer le danger dans son style caractéristique. Sur Youtube, Pierre Ménès a commenté sa performance.

Désiré Doué a fait ses premiers pas sous le maillot de l’équipe ce dimanche. Face à la Croatie, le joueur de 19 ans a fait ses grands débuts en remplaçant son partenaire au PSG Bradley Barcola dès la 54ème minute de jeu. Malgré quelques fautes techniques et une tendance à vouloir trop en faire, l’ailier tricolore a multiplié les débordements sur son côté gauche et n’a cessé de représenter un danger pour la défense croate.

Doué, il règle ses comptes

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a évoqué la performance de Doué. Et les débuts du joueur parisien l’ont rassuré. « J’en ai lu des conneries avant ce match, ‘un gamin de 19 ans qu’on envoie au suicide’. On a vu toutes les qualités qu’il a, le culot, les prises de balle... Il en fait parfois un peu trop, mais c’est son style. C’est quand même quelqu’un qui est là pour tenter le coup dur » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +.

Ménès demande à le revoir

Pour sa première sélection, Doué a battu un record. L’ailier est devenu le plus jeune joueur français de l’histoire à disputer une séance de tirs au but. Comme face à Liverpool en Ligue des champions, la pression a coulé sur ses épaules sans pénétrer dans sa tête. « Et comme à Liverpool, il a marqué son peno avec une aisance étonnante pour un gamin de 19 ans. Lui aussi fait maintenant partie de ce club France, et on espère le revoir très vite avec un peu plus de responsabilités dans les matchs qui viennent » a confié Ménès, visiblement convaincu.