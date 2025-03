PSG - Zaïre-Emery : La mèche est déjà vendue pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui au PSG, qui en a fait la figure de proue de son projet suite au départ de Kylian Mbappé. Un phénomène que le club de la capitale a récemment sécurisé en lui faisant signer une prolongation. Un nouveau contrat assorti d’un énorme salaire pour Zaïre-Emery et cela pourrait bien rendre impossible son transfert à l'avenir. Explications.

Pouvant compter sur l’un des meilleurs centres de formation en Europe, le PSG est habitué à faire éclore des cracks. Ça a été le cas de Warren Zaïre-Emery. A 19 ans, l’international français est aujourd’hui bien intégré dans la rotation de Luis Enrique. Un talent que le club de la capitale espère conserver le plus longtemps possible. C’est pour cela qu’en avril 2024, le PSG offrait une prolongation de contrat à Zaïre-Emery. Celle-ci a alors été signée et désormais, WZE est lié jusqu’en 2029 avec son club formateur.

« Ça n’arrivera pas »

Et qui dit nouveau contrat dit nouveau salaire pour Warren Zaïre-Emery. A 19 ans, le joueur du PSG serait aujourd’hui le 5ème joueur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire mensuel brut de 950 000€. Des revenus XXL qui font dire à Jérôme Rothen qu’il devrait être difficile de voir Zaïre-Emery quitter le PSG : « Le PSG a fait une connerie avec Warren Zaïre-Emery. Le prolonger à ce tarif-là, il ne le mérite pas. Ça s’est sûr. Là c’est trop. Là, tu l’as fermé pour toute la vie. Là, tu sais très bien qu’un club qui va mettre autant d’argent sur lui prochainement pour l’acheter, ça n’arrivera pas ».

« Warren doit devenir le Steven Gerrard du club »

Trouver preneur pour Warren Zaïre-Emery pourrait donc être difficile à l’avenir. Mais voilà que cela ne devrait pas déranger le PSG, où l’ambition était de voir l’international français faire toute sa carrière avec le club de la capitale. C’est ce qu’avait expliqué Nasser Al-Khelaïfi faisant la comparaison avec Steven Gerrard à Liverpool : « Warren doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il doit faire toute sa vie ici. C’est un garçon génial. Comme joueur, on n’a aucun doute sur lui, mais comme personne aussi. Son éducation, sa famille… Vraiment, j’aime beaucoup. C’est un exemple pour les jeunes ».