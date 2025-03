Le drame annoncé par la femme d’une star du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que Marquinhos est en couple avec Carol Cabrino. Ensemble, ils ont déjà eu 3 enfants et voilà qu’ils en attendaient un 4ème pour dans quelques mois. Mais voilà que ce mercredi, la femme du défenseur du PSG a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer un drame et la perte du 4ème enfant qu’ils attendaient.

Alors que Marquinhos était avec l’équipe du Brésil pendant cette trêve, ayant notamment joué ce mardi soir face à l’Argentine, les derniers jours n’ont pas dû être faciles à gérer pour le joueur du PSG. En effet, avec sa femme, Carol Cabrino, ils vivent un véritable drame. Il a été révélé ce mercredi par celle qui est déjà mère de 3 enfants avec Marquinhos sur son compte Instagram.

Les larmes aux yeux, Carol Cabrino a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer la perte du 4ème qu’ils attendaient avec Marquinhos. « Je suis venue parler de quelque chose de pas très bien, mais j’ai accepté ce qui m’est arrivé et je suis venue partager avec vous parce que vous avez toujours été ici avec moi pendant de nombreuses années. Et je ne peux pas continuer ma vie si ne je viens pas ici vous expliquer avec transparence. Désolé si je pleure », a-t-elle débuté.

« Il y a quelques temps, j’ai eu la merveilleuse nouvelle que j’étais enceinte de mon 4ème enfant. J’ai annoncé cette très heureuse nouvelle pour ma famille, mon mari, mes enfants car c’était quelque chose que j’essayais depuis un moment, donc c’était une nouvelle très heureux. (…) Lundi, le grand jour était venu pour écouter son coeur. Je suis arrivée au rendez-vous, j’y suis allée seule, j’étais un peu angoissée. Je suis arrivée et il n’y avait pas de battement de coeur et le bébé ne bougeait pas. Mon rêve d’avoir un 4ème enfant n’a pas marché et mon bébé était devenu un petit ange. Nous avons fait un curetage, nous avons retiré le bébé de mon ventre, il était encore un foetus. Mais il fallait le faire. J’ai décidé de partager ça parce que j’imagine que beaucoup de gens ont déjà eu ça », a ensuite poursuivi Carol Cabrino.