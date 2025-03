PSG : Le coup de foudre qui fait économiser des millions d'euros !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG s’était habitué à recruter des stars afin de réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions. Mais depuis quelques années, le club de la capitale a radicalement changé sa manière de recruter grâce à un certain Luis Campos. Au sein de la direction parisienne, on semble d’ailleurs être tombé sous le charme du conseiller football portugais.

En 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Avec l’arrivée du Qatar, le club de la capitale s’est retrouvé doté d’une incroyable puissance économique. La formation parisienne s’est alors mise à recruter des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Neymar pour aller chercher la Ligue des champions, en vain.

Le PSG est ravi de Luis Campos

Ces dernières années, le PSG a alors modifié drastiquement sa méthode de recrutement. Et comme le rapporte SPORT, ce changement est la conséquence de l’arrivée de Luis Campos. Grâce au conseiller football portugais, le club de Ligue 1 s’est mis à penser à plus long terme sur le mercato. Et chez les dirigeants parisiens, on semble être tombé sous le charme du travail de Luis Campos.

Le PSG a surpris tout le monde en Ligue des champions

Avec Luis Enrique, le Portugais est en train de bâtir une équipe intéressante au PSG. Les Rouge-et-Bleu ont surpris tout le monde en éliminant Liverpool de la Ligue des champions il y a quelques jours. Le PSG s’est ainsi positionné parmi les favoris pour la victoire finale dans la prestigieuse compétition européenne. À suivre...