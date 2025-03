Neymar : L’humiliation à la télévision, il pète les plombs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien que Raphinha ait affirmé avant la rencontre que le Brésil allait « tabasser » l’Argentine, l’Albiceleste est facilement ressortie victorieuse de ce choc (4-1). Une soirée à oublier pour les fans de la Seleçao. Supporter particulier, pour avoir porté le maillot de la sélection brésilienne, Felipe Melo a laissé libre court à sa colère sur Instagram en assurant que même blessé, Neymar avait sa place dans cette équipe.

Sans Lionel Messi, l’Argentine n’a fait qu’une bouchée du Brésil. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Albiceleste recevait une équipe du Brésil qui était morte de faim au vu des récents propos tenus par l’attaquant star Raphinha. « On va les tabasser, sur et en dehors du terrain s’il le faut ». L’attaquant du FC Barcelone et de la Seleçao ne mâchait pas ses mots, mais la réalité du terrain fut tout autre.

Le Brésil corrigé par l’Argentine, Felipe Melo craque sur Instagram

Score final : 4 buts à 1 en faveur de l’Argentine qui a au passage validé son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Une honte du point de vue de Felipe Melo, ex-international brésilien qui a défendu les couleurs de la sélection à 22 reprises. Sur les réseaux sociaux, le milieu défensif a totalement craqué en criant sur tous les toits que même un Neymar blessé, absent de ce rassemblement pour des raisons physiques, a pleinement sa place.

«Neymar, avec une seule jambe, est numéro 10 titulaire pour l’équipe nationale brésilienne»

« Si tu dis que tu n’as pas besoin de Neymar, je te bloque ! Neymar, avec une seule jambe, est numéro 10 titulaire pour l’équipe nationale brésilienne ». a notamment pesté Felipe Melo sur son compte Instagram. Pour rappel, le dernier match de Neymar avec le Brésil remonte à octobre 2023 et sa blessure au genou et ménisque face à l’Uruguay (0-2). Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao manque à Felipe Melo et il se pourrait bien que ce sentiment soit partagé par bien des supporters brésiliens…