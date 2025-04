OM : Rabiot craque, Pierre Ménès désigne le coupable !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre certains membres du vestiaire et Adrien Rabiot, le torchon semble brûler. En effet, la recrue estivale phare du mercato 2024 s'est montrée critique envers ses coéquipiers à plusieurs reprises en raison des récentes contre-performances de l'Olympique de Marseille. Pour Pierre Ménès, le manque d'alternance tactique de Roberto De Zerbi concernant Rabiot et le groupe pourrait causer la perte de l'OM.

« Si je parle je vais dire des dingueries ». Trop, c'est trop pour Adrien Rabiot. Après la quatrième défaite en cinq matchs concédée par l'OM samedi à Monaco (3-0), le milieu de terrain du club phocéen a une nouvelle fois eu des mots très crus face à la presse après son premier coup de gueule en mars dernier à Reims (1-3).

«Le problème, c'est que tu as des défenseurs qui n'en sont pas et qui sont lents»

Adrien Rabiot rappelait qu'il était venu à l'OM dans l'optique de jouer la Ligue des champions à l'Orange Vélodrome avec le club marseillais. Même son de cloche pour l'entraîneur Roberto De Zerbi. Néanmoins, aux yeux de Pierre Ménès, l'entêtement tactique du coach italien pourrait coûter à l'Olympique de Marseille ses rêves européens... « La solution quand tu es en manque de défenseurs, c'est peut-être de jouer avec trois défenseurs pour renforcer d'autres secteurs de jeu de ton équipe. Le problème, c'est que tu as des défenseurs qui n'en sont pas et qui sont lents et que ce n'est pas compensé par la puissance de ton milieu, par la qualité de ton attaque ».

«Son entêtement est effectivement un des problèmes de l'OM»

« C'est vrai qu'avant même d'avoir ces problèmes défensifs, quand (Leonardo) Balerdi était là, il y a un entêtement de De Zerbi à ne pas vouloir changer de tactique. Ce poste de faux ailier gauche de (Adrien) Rabiot qui a forcément trop duré. Et je pense que son entêtement est effectivement un des problèmes de l'OM cette saison ». a conclu l'ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot.