Wembanyama : L’annonce troublante…

Présent à San Antonio dimanche pour le dernier match de la saison des Spurs, Victor Wembanyama a donné de ses nouvelles, lui qui souffre d’une thrombose à l’épaule droite. Le Français a assuré qu’il serait prêt pour le début de la saison prochaine, mais a en revanche été plus incertain concernant sa participation à l’EuroBasket avec l’équipe de France.

Discret depuis qu'une thrombose à l’épaule droite lui a été diagnostiquée à son retour du All-Star Game en février dernier, Victor Wembanyama s’est exprimé dimanche, après le dernier match de la saison des San Antonio Spurs, vainqueurs face aux Toronto Raptors (125-118). L’occasion pour le Français de donner de ses nouvelles, sans pour autant s’étendre sur son « dossier médical, mais j’ai effectivement dû faire plusieurs visites à l'hôpital et rencontrer des médecins dans toutes les spécialités. »

« Je serai prêt pour le début de la saison prochaine »

« Je vais bien. Ça me fait plaisir d'être de retour avec l'équipe, de travailler dur à nouveau. Je peux lever des poids, reprendre le basket. Même si tout est très contrôlé et léger, et que j'ai parfois envie d'en faire plus, j'ai logiquement une direction médicale à suivre. Donc je fais confiance à ce processus et au staff médical. Reprendre le basket avec des contacts ? Non, ce n'est pas encore possible. À quelle date ? On en a une idée, bien sûr, mais il faut prendre son temps avec des étapes à franchir avant d'en arriver là », a déclaré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par L'Équipe, assurant qu’il serait « prêt pour le début de la saison prochaine. »

« Je ne sais pas si c'est réaliste » de se projeter sur l’EuroBasket

Il y a en revanche plus d’interrogations sur sa participation à l’EuroBasket avec l’équipe de France, du 27 août au 14 septembre prochain. « Il est motivé pour faire partie de l’équipe », déclarait Frédéric Fauthoux le mois dernier. Interrogé sur ce sujet, Victor Wembanyama s’est montré prudent, même s'il souhaite bien évidemment le disputer : « Bien sûr. Je ne sais pas si c'est réaliste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes et se projeter là-dessus ne serait pas pertinent. Mon problème est un problème très particulier, et ça me prendra du temps avant d'être sûr de ma décision pour l'Euro. Mais évidemment, ma volonté est de faire toutes les compétitions en équipe de France. »