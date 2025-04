NBA : Du «jamais vu» avec Victor Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Alors qu’il était bien parti pour rafler une distinction personnelle en NBA, Victor Wembanyama a finalement vu sa saison s’interrompre subitement. Victime d’une thrombose veineuse, le joueur des San Antonio Spurs a été contraint de déclarer forfait pour le reste de l’exercice. Le Français est toutefois motivé à l’idée de disputer l’Eurobasket avec l’équipe de France. Mais pour Fred Weis, ce serait inédit.

Alors qu’il était en train de mettre tout le monde d’accord en NBA, Victor Wembanyama a finalement vu sa saison se stopper subitement. Le phénomène des San Antonio Spurs, victime d’une thrombose veineuse, a été contraint de déclarer forfait pour le reste de l’exercice 2024-2025. Motivé, le Français serait toutefois motivé à l’idée de participer à l’Eurobasket, qui se déroulera du 27 août au 14 septembre. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a d’ailleurs fait savoir.

Wembanyama de retour pour l'Eurobasket ?

« Je l'ai eu avant son opération. Il est motivé pour faire partie de l'équipe, comme il l’a toujours souhaité et dit quand on lui a posé la question. On va voir au fur et à mesure comment son évolution physique va avancer. On prendra des informations au fur et à mesure et on prendra la décision quand ce sera le moment » a récemment confié Frédéric Fauthoux. Mais pour Fred Weis, voir Victor Wembanyama à l’Eurobasket serait totalement inédit.

«Ça ne s’est jamais vu et ça ne s’est jamais fait»

« Je ne vois pas comment un joueur qui a arrêté sa saison comme ça reviendrait directement en équipe nationale, ça ne s’est jamais vu et ça ne s’est jamais fait. Ce serait très surprenant. Du côté des Spurs, je pense qu’ils vont préférer lui dire 'Tu vas reprendre tranquillement l’entraînement avec nous pour reprendre le rythme sans te poser de problème'. Commencer directement par une compétition, franchement je ne vois pas l’intérêt » a-t-il confié dans le podcast Basket Time. À voir maintenant si Victor Wembanyama sera rétabli pour l’Eurobasket cet été, et si les San Antonio Spurs le laisseront y participer.