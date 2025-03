NBA : Wembanyama avec son idole, l’incroyable transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2026, Kevin Durant risque de quitter les Phoenix Suns l’été prochain. Le MVP 2014 avait déjà été lié à des rumeurs de transfert récemment et est annoncé sur le départ. Une situation dont les San Antonio Spurs pourraient profiter, permettant ainsi à Victor Wembanyama de jouer au côté de son idole.

Cette saison, les San Antonio Spurs ont montré qu’ils n’avaient pas peur de passer à l’action dans l’optique de mieux entourer Victor Wembanyama. En s’attachant les services de De’Aaron Fox, arrivé en provenance des Sacramento Kings, la franchise texane s’est offerte un meneur parfait afin d’accompagner le Français. Il faudra en revanche attendre l’année prochaine afin de voir ce que leur association peut donner, les deux joueurs étant forfaits jusqu'à la fin de la saison, Wemby en raison d’une thrombose à l’épaule droite et De’Aaron Fox s’étant fait opérer du petit doigt de la main gauche.

Un intérêt des Spurs pour Kevin Durant ?

Les San Antonio Spurs vont très certainement chercher à continuer en ce sens et renforcer leur effectif pour devenir un prétendant sérieux au titre. Dans cette optique, la franchise texane ferait partie des équipes intéressées par Kevin Durant. Proche de quitter les Phoenix Suns à la trade deadline, le MVP 2014 semble plus que jamais sur le départ l’été prochain. Et d’après les informations de ClutchPoints, San Antonio pourrait être sa future destination. Les Spurs envisageraient d’essayer de s’attacher ses services cet été et pourraient notamment inclure Devin Vassell dans la transaction.

« C’est mon icône de jeunesse et personnellement, c’est mon joueur préféré »

Sur le papier, voir Kevin Durant évoluer avec De’Aaron Fox et Victor Wembanyama a de quoi séduire et le Français retrouverait alors son joueur préféré. « Clairement, c’est mon icône de jeunesse et personnellement, c’est mon joueur préféré », déclarait Wemby au mois d’août dernier après la finale des JO de Paris 2024 perdue par l’équipe de France face à Team USA. « Je lui ai clairement fait comprendre que je voulais apprendre de lui, et potentiellement lui voler une ou deux de ses techniques secrètes. » Ce qui serait encore plus facile si Kevin Durant rejoignait Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs.