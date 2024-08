Basket : Wembanyama veut «voler» une star de la NBA !

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama aurait pu rafler l’or olympique à seulement 20 ans si son idole Kevin Durant et la Team USA ne s’étaient pas mis en travers de son rêve en finale de basket des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour M6, « Wemby » a révélé l’échange fort en émotion qu’il a eu avec Durant en faisant d’ailleurs une petite confession sur sa marge de progression grâce à une technique ou deux qu’il va voler à Kevin Durant.

Le samedi 10 août dernier, l’équipe de France masculine de basket est passée à deux doigts d’un titre olympique. Cependant, la marché était trop haute pour les vaillants hommes de Vincent Collet. Face aux « Avengers », comme LeBron James les a qualifié, de la Team USA composée notamment de Kevin Durant ou encore de Stephen Curry, les Bleus ont été surclassés dans le dernier quart-temps que Curry s’est approprié en multipliant les trois points.

«Il est devenu mon joueur préféré, et ce moment s’est produit après le match»

Victor Wembanyama a fait de son mieux, en attestent ses 26 points et son bilan de meilleur marqueur du match, mais n’a pas pu empêcher la défaite de l’équipe de France de basket (87-98) en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour M6, le rookie de l’année de NBA et pivot des San Antonio Spurs a déclaré sa flamme à Kevin Durant. « Clairement, Kevin Durant est mon joueur préféré de mon enfance. Il est devenu mon joueur préféré, et ce moment s’est produit après le match ».

«Je voulais apprendre de lui et peut-être voler une chose ou deux»

Réconforté par son idole alors qu’il était en pleurs à cause de la défaite concédée par ses Bleus, Victor Wembanyama a rendu hommage à Kevin Durant en lui faisant officiellement savoir qu’il comptait bien lui voler « une ou deux » des techniques issues de son répertoire personnel secret. « Nous nous sommes félicités et j'ai clairement fait savoir que je voulais apprendre de lui et peut-être voler une chose ou deux de ses techniques secrètes ». Reste à savoir quelle seront les techniques en question.