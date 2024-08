JO Paris 2024 - Basket : Une star de NBA recale la France et se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la France affrontera la Team USA en finale du tournoi olympique de basket ce samedi soir, Joël Embiid est revenu sur son choix de représenter les Etats-Unis au plus haut niveau. Disposant de la nationalité française depuis 2022, le natif de Yaoundé a laissé entendre que représenter les Bleus n’a jamais été une option.

Une montagne se présente devant l’équipe de France de basket. Victorieux du Canada et de l’Allemagne, les Bleus ont rendez-vous avec les USA et son armada. Les Américains se sont fait peur face à la Serbie en demi-finale, mais ont réussi à se qualifier pour la finale grâce notamment à l’apport de Joël Embiid, qui a longtemps hésité avant d’opter pour la nationalité américaine. Natif de Yaoundé, il avait entamé des démarches pour représenter la France durant ces JO avant de changer d’avis.

JO Paris 2024 - Basket : Wembanyama veut écrire l'histoire ! https://t.co/GFvi7bcqLo pic.twitter.com/njTW4T38kH — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

La surprenante sortie d'Embiid

Ce vendredi, Embiid est revenu sur cette décision et a livré une autre version de l’histoire. Selon lui, la France n’a jamais été une option prioritaire. « J’ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis, et l’autre moitié dans mon pays, le Cameroun", a expliqué Embiid. "C’était comme s’il n’y avait que deux options pour moi. Comme je l’ai dit depuis le début, tout le monde sait que si le Cameroun s’était qualifié, j'aurais pu faire un autre choix. Mais j’ai une famille, des amis, j’ai accompli tellement de choses aux États-Unis… Et puis je connais tous ces gars, ça a rendu les choses faciles » a déclaré le joueur de Philadelphie.

Embiid prévient la France

Embiid s'est ensuite prononcé sur cette finale. Une nouvelle fois, le pivot s’attend à être sifflé par le public tricolore. « Pour moi tout ce qui compte, c’est de faire tout ce qu’il faut pour gagner la médaille d’or. C’est tout ce sur quoi je suis concentré. Tout ce qui compte, c’est Team USA contre la France. (...) Ils vont me siffler, je vais leur répondre, et ce sera fun » a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.