Wembanyama : Le calvaire de plusieurs mois qui l'attend !

Alors qu’il souffre d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, détectée à son retour du All-Star Game, Victor Wembanyama a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison. Un problème qu’a vécu l’ailier des Detroit Pistons Ausar Thompson, à qui cela a pris huit mois avant de pouvoir revenir sur les parquets NBA.

L’épreuve par laquelle Victor Wembanyama est en train de passer, Ausar Thompson l’a déjà vécu l’année dernière. En mars 2024, l’ailier des Detroit Pistons avait dû mettre un terme à sa saison en raison d’un caillot sanguin présent dans sa jambe gauche. Alors qu’il a affronté les San Antonio Spurs dans la nuit de vendredi à samedi, il s’est livré sur son expérience et ce qui attend Victor Wembanyama.

« Il fallait juste que le temps fasse son œuvre »

« J'ai été très surpris. Ce n'est pas quelque chose à laquelle tu t'attends. Quand ça m'est arrivé, je n'avais pas de symptôme particulier. C'était vraiment le hasard. Après le diagnostic, je voulais juste reprendre le basket le plus vite possible. Et j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité assez rapidement. Je prie pour qu'il revienne lui aussi très vite, et qu'il devienne encore plus fort qu'il ne l'est déjà », a confié Ausar Thompson, dans des propos relayés par L’Équipe. « On m'a prescrit des anticoagulants pendant environ trois mois. En dehors de ça, il fallait juste que le temps fasse son œuvre. Est-ce que j'ai pu m'entretenir physiquement pendant la période ? Oui, j'ai suivi un processus avec une montée en puissance progressive. »

« J'ai fait mon retour en NBA au bout de huit mois »

Ausar Thompson a dû patienter huit mois avant de pouvoir faire son retour : « Ça m'a pris sept mois au total. Avant ça, je ne pouvais pas reprendre un sport de contact comme le basket. Ça a été la période la plus longue de ma vie sans toucher un ballon. J'ai fait mon retour en NBA au bout de huit mois. Mon premier match ? J'étais rouillé (rires). Mais on a gagné le match à la dernière seconde, donc j'étais très content. » Pour conclure, l’ailier des Detroit Pistons a invité Victor Wembanyama à « garder la tête haute. Une période difficile l'attend, mais je sais qu'il va s'en remettre. Ça va aller. »