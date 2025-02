NBA : «C'est assez grave», l’annonce inquiétante pour Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souffrant d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, Victor Wembanyama sera forfait jusqu’à la fin de la saison, comme l’ont annoncé les San Antonio Spurs ce jeudi. Fabien Guez, cardiologue, s’est exprimé sur la nature de cette blessure et estime que le cas du Français est assez grave, même s’il considère le risque de rechute comme très limité.

On ne reverra donc pas Victor Wembanyama sur les parquets cette saison. À peine de retour après avoir participé au All-Star Game, le Français souffre d’une « thrombose veineuse profonde à l’épaule droite », ont indiqué les San Antonio Spurs dans un communiqué.

L'Équipe de France, qui a déjà pris contact avec l'entourage du joueur et le staff médical des Spurs, adresse tout son soutien à Victor Wembanyama, forfait pour la fin de saison NBA, et lui souhaite un prompt rétablissement en espérant le revoir rapidement et en pleine santé sur… pic.twitter.com/KSj38RWPZn — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 20, 2025

« Ça peut aussi venir d'un ou de plusieurs traumatismes, de coups reçus »

« C'est un caillot de sang qui s'est formé dans une veine et peut la boucher. Ce n'est pas facile à diagnostiquer, cela peut se manifester par une petite douleur à l'épaule, une peau un peu plus rouge. Le caillot peut ensuite se déplacer, dans le cœur et les poumons, ce qui provoque une embolie. Dans le cas de Wembanyama, le déplacement de l'épaule aux organes est plus rare que pour une thrombose à la jambe », a expliqué le cardiologue Fabien Guez, auprès de L'Équipe. Une pathologie qui arrive la plupart du temps aux personnes âgées de plus de 60 ans, mais qui peut également se voir « chez les haltérophiles ou les nageurs, qui étirent beaucoup leurs muscles de l'épaule. Il tire avec cette épaule ? Cela peut avoir eu un impact oui, comme ça peut aussi venir d'un ou de plusieurs traumatismes, de coups reçus qui font que la veine s'enflamme et se comprime pour créer un caillot. »

« S'il est annoncé forfait pour plusieurs mois, c'est que c'est un gros truc »

« Il faut des anticoagulants et, en fonction de sports, il faut reprendre le sport plus ou moins progressivement. Ce sont des soins locaux et surtout beaucoup de repos, ce n'est pas un traitement très lourd. Dans certains cas, on peut même reprendre sans contact après 10 jours. Là, s'il est annoncé forfait pour plusieurs mois, c'est que c'est un gros truc. Normalement, selon la taille du caillot, on peut reprendre assez rapidement. Dans ce cas précis, cela signifie que c'est assez grave. Il peut y avoir une opération, la thrombectomie, si le caillot est gros et qu'il y a un risque de migration avec le risque d'embolie pulmonaire », a ajouté Fabien Guez, qui estime en revanche que le risque de rechute est faible pour Victor Wembanyama : « Il peut y avoir une rechute mais le risque est très limité. Les thromboses chez un sportif de haut niveau, c'est rarissime donc il va avoir un traitement préventif. Il va aussi passer des tests pour voir s'il n'a pas tendance à hypercoaguler, s'il n'a pas une maladie qui augmente les risques qui serait traitée. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de rechute possible. »