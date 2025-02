NBA - Wembanyama : LeBron James annonce du très lourd !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’en finit plus d’impressionner en NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs continue de monter en puissance au sein de la ligue américaine. Le joueur de 21 ans a notamment participé au premier All-Star Game de sa carrière. Et LeBron James n’a pas manqué d’annoncer du très lourd pour l’avenir du Français.

Victor Wembanyama est en train de prendre une envergure hallucinante en NBA. Numéro 1 de la Draft 2023 et nommé rookie of the year la saison passée, le phénomène des San Antonio Spurs n’en finit plus d’impressionner. Le Français a d’ailleurs participé au premier All-Star Game de sa carrière le week-end dernier. Et le joueur de 21 ans s’est montré à son avantage. LeBron James n’a alors pas manqué d’annoncer du très lourd pour l’avenir de Wemby.

Victor Wembanyama, in his first All-Star game:



17 PTS

7 REB

2 BLK

1 STL



We are proud of you pic.twitter.com/FbVMtyg2V6 — Spurs Culture (@SpursCulture) February 17, 2025

«Il sera formidable pour notre ligue»

« De l’extérieur, Wemby a la tête sur les épaules. Il a l’air d’aimer le jeu, de prendre soin de son corps, du processus et de tout le reste. Vous obtenez de ce jeu ce que vous y mettez. Il sera formidable pour notre ligue pendant de nombreuses années à venir » a ainsi confié la star des Los Angeles Lakers après le All-Star Game, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Wembanyama a halluciné au All-Star Game

Victor Wembanyama, lui, a été bluffé par le niveau présent lors de l’événement, et il ne s’en est pas caché. « C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Il y avait de l'enjeu dans les matches. Ça a plutôt bien fonctionné. J'ai senti que c'étaient des joueurs très expérimentés et extrêmement talentueux. C'était un plaisir quand même de partager le terrain avec eux » avait-il expliqué. Ce ne sera en tout cas pas le dernier All-Star Game de la carrière du crack français des San Antonio Spurs, surtout s’il poursuit son ascension fulgurante.