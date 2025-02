NBA : Wembanyama change d’équipe et hallucine !

Pierrick Levallet

Le temps d’une soirée, Victor Wembanyama a troqué son maillot des San Antonio Spurs pour enfiler celui du All-Star Game. Le Français participait à son premier match des stars de la NBA de sa carrière. Et le phénomène de 21 ans a finalement été impressionné par la qualité des rencontres.

Dans la nuit de ce dimanche à ce lundi, Victor Wembanyama a participé au premier All-Star Game de sa carrière. Le Français a troqué son maillot des San Antonio Spurs pour enfiler celui des Chuck’s Global Stars le temps d’une soirée. Le phénomène de 21 ans évoluait aux côtés de Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Trae Young. Victor Wembanyama a toutefois échoué en finale, s’inclinant face aux Shaq’s OGs de Stephen Curry, James Harden et Kevin Durant (25-41). Wemby a toutefois avoué qu’il ne s’attendait pas une telle intensité dans les rencontres.

Victor Wembanyama came READY in his 1st #NBAAllStar Game 😤



👽 17 PTS

👽 7 REB

👽 2 BLK

👽 8-11 FGM pic.twitter.com/720EeGGiPC — NBA (@NBA) February 17, 2025

«C'était mieux que ce à quoi je m'attendais»

« C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Il y avait de l'enjeu dans les matches. Ça a plutôt bien fonctionné. J'ai senti que c'étaient des joueurs très expérimentés et extrêmement talentueux. C'était un plaisir quand même de partager le terrain avec eux » a ainsi confié Victor Wembanyama après le All-Star Game, dans des propos rapportés par Eurosport.

Wembanyama s'est fait virer... du Skills Challenge !

Le crack des San Antonio Spurs a en tout cas profité de l’événement pour prendre du bon temps. Victor Wembanyama et Chris Paul ont notamment tenté de contourner le règlement pendant le Skills Challenge afin de maximiser leur temps. Les deux joueurs des Spurs ont toutefois été disqualifiés. « C'était mon idée, je ne le regrette pas, c'était une bonne idée. On avait le meilleur temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que je m'attendais à être disqualifié ? Non. Si le challenge nous permet de faire ça, s'il y a une faille dans les règles, c'est ça le problème » avait réagi Victor Wembanyama en zone mixte.