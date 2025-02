NBA : Accusé de tricher, Wembanyama se fait virer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En compagnie de Chris Paul, Victor Wembanyama participait samedi au Skills Challenge dans le cadre du All-Star week-end. Mais les deux stars des San Antonio Spurs ont été disqualifiées, en faisant exprès de rater leurs tirs afin de gagner du temps. Une stratégie dont le Français était à l’origine, et qu’il a assumée.

Avec 47 secondes et 9 dixièmes, Chris Paul et Victor Wembanyama ont réalisé le meilleur temps du Skills Challenge samedi. Toutefois, ils ont adopté une stratégie qui n’est pas passée auprès de la NBA. En effet, les deux stars des San Antonio Spurs ont décidé de ne pas effectuer les tirs à trois points et se sont contentés de jeter les trois ballons au sol pour gagner du temps.

« S'il y a une faille dans les règles, c'est ça le problème »

Après avoir discuté avec un officiel de la NBA, Chris Paul et Victor Wembanyama n’ont eu d’autre choix que d’accepter d’être disqualifiés, leur stratégie ne respectant pas l'esprit du Skills Challenge. « C'était mon idée, je ne le regrette pas, c'était une bonne idée. On avait le meilleur temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que je m'attendais à être disqualifié ? Non. Si le challenge nous permet de faire ça, s'il y a une faille dans les règles, c'est ça le problème », a réagi Victor Wembanyama en zone mixte, dans des propos relayés par L’Équipe.

Wemby and CP3 really cheesed the Skills Challenge by intentionally breaking the rules 😂



They were disqualified 😭 pic.twitter.com/OnIMUwCXPi — WembyMuse (@Wemby_Muse) February 16, 2025

Risacher : « Je pense que c'est une idée réfléchie et intelligente »

En compagnie d’Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher participait lui aussi au Skills Challenge, remporté par le duo Donovan Mitchell-Evan Mobley. « Je pense que c'est une idée réfléchie et intelligente, mais pas en accord avec les règles du concours, c'est dommage pour eux, ils n'ont pas eu l'occasion de profiter pleinement, mais l'idée avait du sens de jouer avec les règles. Sur le côté avec Alex, on se demandait ce qui se passait avant de comprendre qu'il voulait gagner du temps. On se demandait si on avait le droit », a estimé le rookie français des Atlanta Hawks. Auraient-ils pu porter réclamation ? « Non, on ne se serait pas permis d'enlever un titre à Victor ou Chris Paul », a ajouté Zaccharie Risacher.