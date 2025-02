NBA : Wembanyama veut provoquer une révolution dans sa nouvelle équipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le week-end prochain, Victor Wembanyama va vivre son tout premier All-Star Game, lui qui fait partie des remplaçant de l’équipe « Global Stars » de Charles Barkley. Un événement souvent décrié pour son manque d’intensité et de défense, chose que la star des San Antonio Spurs a bien l’intention de changer.

« Je ne viens pas pour me faire des amis. » La semaine dernière, Victor Wembanyama avait déjà clarifié ses intentions à l’approche du All-Star Game. C’est la toute première fois que le Français participera à cet événement, où les meilleurs joueurs NBA sont réunis. Toutefois, ces derniers y mettent souvent peu de sérieux et d’intensité. Ce qui n’est pas l’intention de Victor Wembanyama.

« Je vais vraiment essayer d'apporter cette énergie »

« Si le match se déroule comme tous les autres, lentement, j'espère que je pourrai apporter le contraste d'un seul gars qui est fou, qui plonge sur le ballon, qui se démène à chaque jeu. Je vais vraiment essayer d'apporter cette énergie », a assuré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par le San Antonio Express-News. La star des San Antonio Spurs a été sélectionné dans l’équipe « Global Stars » de Charles Barkley. On y retrouve une grande majorité de joueurs non-américains, à l’exception de Trae Young (Atlanta Hawks), remplaçant de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), blessé au mollet.

TNT tonight revealed the semifinal matchups and team names for the 2025 NBA All-Star Game:



▪️ Chuck’s Global Stars vs. Kenny’s Young Stars

▪️ Shaq’s OGs vs. Candace’s Rising Stars



The semifinal winners will advance to meet in the championship. For all three games of the… pic.twitter.com/GVRgLx1ChS — NBA Communications (@NBAPR) February 12, 2025

« Je veux rester professionnel »

« Cela me fait penser que s'il y avait un match entre le Monde et les États-Unis, ce serait intéressant. Ce serait encore mieux », a ajouté Victor Wembanyama à propos de son équipe, composée donc de Trae Young, ainsi que Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Alperen Sengun (Houston Rockets), Karl-Anthony Towns (New York Knicks) et Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). Enfin, le Français a conclu : « Je veux rester professionnel. Je ne serais pas contre un format plus simple, avec plus d'enjeux. Mais je suis très enthousiaste, bien sûr. »