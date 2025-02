NBA : Wembanyama change d’équipe et jubile !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama va très bientôt changer d’équipe ! Le 17 février prochain, le joueur de 21 ans va quitter temporairement les San Antonio Spurs pour participer au All-Star Game. Le Français a été sélectionné par Charles Barkley et jouera dans la même équipe de Nikola Jokic (Denver Nuggets) et Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) devait également être de la partie, mais le Grec vient de se blesser et manquera l’événement et a été remplacé par Trae Young (Atlanta Hawks). Victor Wembanyama, lui, n’a pas caché sa joie de pouvoir participer au premier All-Star Game de sa carrière.

«C'est vraiment une étape importante»

« Je suis vraiment fier. Je me suis senti un peu bizarre parce que j'ai été sélectionné à la toute fin à la télé, donc je tremblais un peu sur le moment. C'est vraiment une étape importante. Et ce n'est pas trop tôt ! » a ainsi confié Victor Wembanyama dans des propos rapportés par L’Equipe. La saison dernière, le rookie de l'année était passé tout proche du All-Star Game. Finalement snobé, il ne s’était toutefois pas découragé.

«Je prends ça comme une motivation supplémentaire»

« Pour le rookie du mois, c’est gratifiant parce que je pense que c’est avant tout un effort collectif. On a montré un bien meilleur visage en janvier et on a obtenu plus de victoires. Donc c’est gratifiant. Pour le All-Star Game, je prends ça comme une motivation supplémentaire » avait lancé le phénomène des San Antonio Spurs il y a un peu plus d’un an. Son travail a fini par payer.