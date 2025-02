NBA : «Jamais vu ça», LeBron James est sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la surprise générale, les Dallas Mavericks ont décidé de se séparer de Luka Doncic, qu’ils ont envoyé aux Los Angeles Lakers contre Anthony Davis et Max Christie. Même LeBron James n’était pas au courant de ce qui se tramait en coulisses. Sous le choc dans un premier temps, le King reste content d’avoir l’opportunité de jouer avec son joueur préféré en NBA.

LeBron James était comme le monde entier lorsqu’il a appris la nouvelle. Quand il a vu qu’Anthony Davis était transféré aux Dallas Mavericks contre Luka Doncic, la star des Los Angeles Lakers a d’abord cru à une blague et a mis du temps à réaliser que c’était bel et bien une réalité.

« J'ai pensé qu'il s'agissait d'un canular »

« Mes émotions partaient dans tous les sens. La première fois que je l'ai entendue, j'ai pensé qu'elle était certainement fausse. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un canular. Des gens qui s'amusaient ou autre chose. Mais AD m'a contacté par FaceTime et je lui ai parlé pendant un bon moment. Même lorsque j'ai raccroché le téléphone, ça ne semblait toujours pas réel. Ça ne semblait pas réel jusqu'à ce que je voie Luka aujourd'hui, et que je voie le clip d'AD à la séance d'entraînement de Dallas. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était réel », a confié LeBron James, dans des propos relayés par l’agence Associated Press.

« J'ai été choqué quand j'ai appris la nouvelle »

S’il pensait avoir tout vu en plus de 20 ans de carrière, la NBA a encore réussi à le surprendre : « Je n'ai jamais vu ça. J'ai tout vu, jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais participé à une telle transaction. C'était différent... J'ai été choqué quand j'ai appris la nouvelle, mais en fin de compte, je comprends le business du basket. » Triste de voir son ami Anthony Davis partir, LeBron James reste très heureux d’avoir l’opportunité d’évoluer dans la même équipe que Luka Doncic. « Luka est mon joueur préféré en NBA depuis un certain temps. Je me suis toujours efforcé de jouer de la bonne manière et d'inspirer la nouvelle génération, et Luka est l'un d'entre eux, et maintenant nous sommes coéquipiers. La transition se fera donc en douceur », a-t-il ajouté.