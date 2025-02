LeBron James : Le mensonge après la bombe qui secoue la NBA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche matin, les fans des Lakers et des Mavericks ont dû se réveiller avec une sensation très bizarre. En effet, dans le nuit, aux Etats-Unis, la NBA a été secoué par un trade que certains n’hésitent pas à qualifier comme le plus gros de l’histoire. En effet, Anthony Davis a été échangé avec Luka Doncic de quoi provoqué un tremblement de terre de l’autre côté de l’Atlantique. De nombreuses informations ont par la suite été rapportées sur ce trade sensationnel, mais LeBron James a souhaité démentir certains mensonges.

« On me dit que Luka Doncic est toujours sous le choc »

C’est donc un transfert historique auquel on a pu assister en NBA avec cet échange entre Luka Doncic et Anthony Davis. Mavericks et Lakers ont pris tout le monde par surprise avec ce trade gardé secret jusqu’au dernier moment. A l’origine de cette bombe, Shams Charania a ensuite apporté certaines précisions, expliquant notamment sur ESPN : « Ce deal s’est fait dans l’ombre. LeBron James n’avait aucune idée que cela allait arriver. Anthony Davis n’avait aucune idée que cela allait arriver. On me dit que Luka Doncic est toujours sous le choc ».

LeBron James dénonce un mensonge

Les Lakers se séparent donc d’Anthony Davis et récupèrent dans l’histoire Luka Doncic. Mais tout cela aurait-il un rapport avec LeBron James ? Pour CBS, Bill Reiter l’a évoqué, annonçant notamment : « LeBron James était frustré par Anthony Davis ». Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le King. En effet, sur X, LeBron James a tenu à répondre à cette information, dénonçant alors tout simplement un mensonge. « Tu es un puta** de menteur », a posté le joueur des Lakers, accompagné notamment d’un émoji de clown.