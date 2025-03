Mercato - PSG : Réunion secrète pour signer une star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En marge de la qualification du PSG face à Liverpool mardi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, une séquence surprenante a été captée en secret dans les couloirs d'Anfield Road. Une longue discussion entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, les dirigeants du PSG, avec l'emblématique Virgil van Dijk. Ce dernier arrive d'ailleurs en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool...

Et si le PSG préparait un gros coup en vue du prochain mercato estival ? Après la belle qualification sur la pelouse de Liverpool mardi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller sportif Luis Campos sont restés un long moment dans les couloirs d'Anfield. Et les deux dirigeants du PSG étaient peut-être en train de négocier un très gros transfert en vue du prochain mercato estival...

Longue discussion entre Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Virgil Van Dijk après la qualification du PSG contre Liverpool 👀@footmercato pic.twitter.com/yrsynXdCrJ — Josué Cassé (@CasseJosue) March 11, 2025

Grosse discussion avec van Dijk

Un journaliste de Foot Mercato a capté en images un long échange entre les deux patrons du PSG et Virgil van Dijk (33 ans), le robuste défenseur central néerlandais de Liverpool. Une séquence qui pourrait sembler anodine, mais le capitaine des Reds arrivera en fin de contrat en juin prochain, et cette grande discussion avec Al-Khelaïfi et Campos pourrait laisser présager une négociation pour signer au PSG à l'issue de la saison.

« Bravo au PSG »

De plus, interrogé au micro de Canal + après l'élimination de son équipe aux tirs au but, van Dijk s'est montré très fair-play envers le PSG : « Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les deux matchs. Ils ont la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire, leurs attaquants sont très dangereux et directs. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe ». Une manière de préparer son transfert au Parc des Princes en fin de saison ?