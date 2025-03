Transfert à 15M€ au PSG, les contacts ont débuté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, Marco Asensio était invité à quitter le PSG cet hiver. Plus dans les plans de Luis Enrique, l’Espagnol a alors été prêté à Aston Villa. Alors que le club de Birmingham ne dispose pas d’option d’achat, il est d’ores et déjà question de conserver Asensio. C’est pour cela que les discussions avec le PSG ont débuté.

Au fil de la première partie de la saison, Marco Asensio a disparu au PSG. De moins en moins utilisé par Luis Enrique, le milieu offensif espagnol est parti retrouver le sourire loin de la capitale. En effet, lors du mercato hivernal, il a été prêté à Aston Villa et sous les ordres d’Unai Emery, Asensio a réussi ses débuts. A tel point qu’il est déjà question d’un transfert définitif.

Asensio bientôt transféré ?

Aujourd’hui, c’est sans option d’achat que Marco Asensio a été prêté par le PSG à Aston Villa. Toutefois, ça ne veut pas dire que l’Espagnol ne va pas rester chez les Villans, loin de là. En effet, selon les informations de Ben Jacobs, le club basé à Birmingham aurait d’ores et déjà pris contact avec le PSG pour évoquer un transfert définitif d’Asensio.

Un accord à 15M€ avec le PSG ?

L’avenir de Marco Asensio pourrait donc s’écrire sous le maillot d’Aston Villa, d’autant que ses performances n’inverseront pas la tendance pour son avenir au PSG. Le club de la capitale ne compte pas sur l’Espagnol à l’avenir et verrait donc d’un oeil un transfert pour un joueur arrivé libre du Real Madrid. Une plus-value serait donc à prévoir avec Asensio, que le PSG espère vendre autour des 15M€.