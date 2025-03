PSG - OM : Un comédien craque déjà sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et le PSG, ce n’est clairement pas l’amour fou depuis des décennies à présent. Le deuxième Classique de la saison aura lieu dimanche au Parc des princes. Une confrontation qui arrive dans un climat austère entre les arbitres et l’Olympique de Marseille. Le comédien Mathieu Madénian en a joué sur X.

Contrairement à la première partie de saison au cours de laquelle l’OM recevait le PSG avec un optimisme important grâce à un 5-0 signé une semaine plus tôt sur la pelouse de Montpellier. A l’instant T, l’Olympique de Marseille prépare ce second Classique de l’exercice 2024/2025 dans un climat délétère. D’une part en raison des déclarations de corruption de Pablo Longoria en février dernier à Auxerre (3-0) qui a engendré un scandale avec les arbitres de Ligue 1 et sa suspension de 15 matchs.

L’OM sous tension à l’approche du Classique

En outre, l’OM s’est une nouvelle fois incliné en championnat après Auxerre. Samedi dernier, le RC Lens s’est offert l’équipe de Roberto De Zerbi à l’Orange Vélodrome (1-0). Mason Greenwood et Luis Henrique auraient été écarté du onze de départ en raison d’un manque d’investissement aux entraînements selon divers médias. Tout n’est donc pas rose à l’Olympique de Marseille à l’approche du choc contre l’ennemi historique du PSG au Parc des princes dimanche soir.

«Quand mon fils et moi apprenons que Clément Turpin arbitrera le « Clasico »»

Lundi, il a été révélé que Clément Turpin sera l’arbitre central du Classique. De quoi faire déprimer Mathieu Madénian. Le comédien natif de Perpignan et supporter de l’OM a publié une vidéo sur X de lui accompagné des pleurs de son fils avec la légende suivante. « Quand mon fils et moi apprenons que Clément Turpin arbitrera le « Clasico » ».