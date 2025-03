Greenwood - OM : Le coup de gueule en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Remplaçant au coup d’envoi de la réception du RC Lens samedi dernier (0-1), Mason Greenwood commence à agacer à l’OM. En interne, l’attitude et le manque d’effort de l’Anglais sont pointés du doigt, alors que Luis Henrique est lui aussi dans le viseur de Roberto De Zerbi et son staff, ce qui rappelle étrangement l’affaire Jonathan Clauss à Eric Di Meco.

En s’inclinant face au RC Lens samedi dernier (0-1), l’OM n’a pas vraiment préparé de la meilleure des manières son déplacement sur la pelouse du PSG dimanche prochain. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi avait décidé de se passer de ses deux meilleurs buteurs, Luis Henrique et Mason Greenwood, tous les deux remplaçants au coup d’envoi.

OM : «Il est temps», le départ de De Zerbi est demandé !

➡️ https://t.co/IDYrQWzus8 pic.twitter.com/XCXgzzWRMV — le10sport (@le10sport) March 11, 2025

« L’OM s’est mis le feu tout seul avec ses histoires d’arbitrage »

Après la rencontre, Roberto De Zerbi a expliqué qu’ils n’étaient pas à 100% physiquement, d’où leur mise sur le banc. « Quand tu joues un match par semaine, j'ai du mal avec l'excuse de la fatigue physique. J’ai l’impression que l’OM s’est mis le feu tout seul avec ses histoires d’arbitrage », estime pour sa part Eric Di Meco, un avis qu’il a partagé dans Rothen s’enflamme sur RMC. Selon RMC Sport, cela est plus une sanction de l'entraîneur de l'OM, surtout concernant Mason Greenwood, dont la nonchalance et le manque d’effort agacent en interne.

« On est en train de faire avec Greenwood et Luis Henrique ce qu’on a fait avec Jonathan Clauss »

Ce qui rappelle étrangement la gestion du cas Jonathan Clauss l’année dernière, visé directement par Medhi Benatia dans la presse pour son comportement, à Eric Di Meco : « Je reste persuadé que les joueurs ne sont pas imperméables à tout ce qui se passe à l’extérieur, surtout quand c’est aussi virulent. Je vais même plus loin, je pense qu’ils se servent de ces excuses. Et je suis en train de me rendre compte qu’on est en train de faire avec Greenwood et Luis Henrique ce qu’on a fait avec Jonathan Clauss, c’est un peu les mêmes ressorts. Et là, tu te mets le feu et tu te prives de deux joueurs très importants. Tout en étant inconstant, Greenwood est à 15 buts et risque de t’en mettre 20. »