Marion Rousse donne rendez-vous à des femmes

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse s'est imposée comme l'un des visages du cyclisme en France. C'est donc tout à fait naturellement qu'elle a été sollicitée samedi pour la journée des droits des femmes, donnant notamment rendez-vous pour cet été sur la Grande Boucle féminine.

En plus de ses nombreuses fonctions, Marion Rousse est depuis quelques années la directrice du Tour de France Femmes. Cette année, l'édition 2025 se déroulera d'ailleurs sur 9 étapes et partira de Brest dans la foulée de l'arrivée de l'édition masculine à Paris le dimanche 27 juillet. L'occasion pour Marion Rousse de donner rendez-vous.

Marion Rousse donne rendez-vous cet été

En effet, dans une vidéo diffusée sur le compte Facebook du département de la Creuse à l'occasion de la journée des droits des femmes, Marion Rousse est apparu pour donner à un rendez-vous. La consultante France Télévisions avait ainsi souhaité « une très bonne journée des droits des femmes » avant d'ajouter : « A très bientôt pour l'arrivée du Tour de France Femmes à Guéret ». Ce sera le 30 juillet prochain.

Il y a quelques jours, Marion Rousse se prononçait d'ailleurs sur le parcours du Tour de France Femmes 2025, expliquant notamment le fait qu'il n'arrivait pas à Paris contrairement à la Grande Boucle masculine. « Pourquoi pas terminer à Paris, mais il faudrait que le Tour soit plus long. Sur neuf jours, c'est un format de course qui nécessite de conserver le suspense, jusqu'au bout, et arriver dans les montagnes me semble important. Quant à Montmartre… c'était magnifique. C'est dans un coin de notre tête, mais cela implique beaucoup de contraintes que les gens n'imaginent pas. Moi-même, je ne les imaginais pas (sourire). J'étais la première, devant ma télévision, à dire : ’’Pourquoi on passe là ? Je connais une route géniale là-bas etc’’. Depuis, je me suis bien rendu compte de ce qu'engendre l'aspect unique du Tour de France », expliquait-elle pour Eurosport.