Cyclisme : Gaudu-Pinot, il livre un verdict terrible

Ancien coureur de la Groupama-FDJ, Alexys Brunel, qui vient de signer son retour chez les professionnels sous les couleurs de Total Energies d’une magnifique victoire au Grand-Prix Monséré, est revenu sur la première phase de sa carrière, opérant notamment une comparaison cinglante entre ses deux anciens leaders à la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot et David Gaudu.

Interrogé sur ce retour victorieux lors de l’émission Bistrot Vélo sur Eurosport, Alexys Brunel a pointé un sentiment de revanche sur les critiques qu’il avait subies lors de la première phase de sa carrière, commentant son geste de mettre le doigt devant la bouche en franchissant la ligne d’arrivée : « Cette célébration, c’est pour les gens qui parlent sans savoir ».

Dans la foulée, le coureur de Total Energies est revenu sur la première phase de sa carrière passée sous les couleurs de la Groupama-FDJ au service de Thibaut Pinot puis de David Gaudu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Brunel ne met pas les deux leaders sur le même plan, très loin de là. Sur David Gaudu, il n'a pas mâché ses mots, c’est le moins que l’on puisse dire : « Lui, je le déteste. Il m'a craché dessus sur ses live à la con. Un mec horrible. Il se prend pour un champion, il ne l'est pas. Il a peut-être gagné des courses, cela ne fait pas de lui un grand ». Et pour Alexys Brunel, la comparaison avec Thibaut Pinot fait très mal : « Rien à voir avec Thibaut Pinot, une idole. Quand Thibaut était dans ma roue, je me donnais à 1 000 %, j'aurais pu m'étaler au sol ». Un avis très tranché donc, qui ne doit pas pour autant faire oublier que lorsqu’il était l’équipier de Thibaut Pinot, David Gaudu s’était lui aussi mis par terre à de nombreuses reprises au service de son leader d'alors et lui avait été d’une aide précieuse, notamment sur les routes du Tour de France.