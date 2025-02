Cyclisme : La preuve que ce leader français peut rêver très grand !

Alexandre Higounet

S’il vient de remporter la troisième étape du Tour d’Oman au sommet d’une ascension de quelques kilomètres, David Gaudu a surtout apporté la preuve qu’il était de nouveau capable de tirer son épingle du jeu dans des sphères de très haut niveau. Il existe une preuve irréfutable à cela.

A l’occasion du Tour d’Oman, David Gaudu a confirmé qu’il était bel et bien de retour au haut niveau du cyclisme mondial. Le grimpeur breton avait certes déjà donné des gages lors de la deuxième partie de la saison 2024, mais il aborde visiblement l’année 2025 sur la même lancée.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Je suis vraiment content d’avoir pu battre Adam Yates »

Le leader de la Groupama-FDJ a en effet remporté en costaud la troisième étape du Tour d’Oman, au sommet d’une montée de plusieurs kilomètres. Au-delà la victoire, l’élément le plus probant est probablement qu’il a dominé à la pédale l’un des lieutenants de Tadej Pogacar, à savoir Adam Yates, prenant au passage le maillot de leader du général. Après la course, David Gaudu ne cachait pas sa satisfaction dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Même si ce n'est pas une montée de 20 minutes, ça reste 10 bonnes minutes, et on se doit quand on est coureur de classement général d'être fort sur ce type d'efforts. Cela a été une belle bataille avec Adam Yates, il était très fort. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à le lâcher. Et au final il est encore revenu, ça s'est joué dans la dernière ligne droite au sprint. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir pu le battre, surtout après le travail que l'équipe réalise depuis le premier jour. Demain (mardi) ça devrait être plus calme, on va s'appuyer sur les équipes de sprinteurs pour nous aider à contrôler la course. On est déjà focus sur mercredi et Green Mountain, car il y a un général à aller chercher... et pourquoi pas décrocher une deuxième victoire d'étape ».

Gaudu domine un grand lieutenant de Pogacar…

Au-delà de la victoire finale à aller chercher, le Tour d’Oman apporte la démonstration que David Gaudu était désormais de nouveau en mesure de dominer un coureur parmi les meilleurs mondiaux, capable de jouer la victoire sur un Grand Tour. Et cela s’avère de très bon augure, y compris dans la perspective du Tour de France.