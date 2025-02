Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle vie que Marion Rousse a entamé en 2025. En effet, l'ancien cycliste professionnelle s'est lancée dans la présentation avec une nouvelle émission diffusée tous les samedis sur France 3, "La vie à vélo". L'occasion pour celle qui est également patronne du Tour de France Femmes de rencontrer des personnalités inédites. Le tout, toujours sur son vélo.

C'est désormais bien lancé. Depuis le début du mois de février, Marion Rousse anime sa propre émission de télévision, et bien évidemment, c'est au tour de sa grande passion, le vélo. L'ancienne cycliste professionnelle est effectivement la présentatrice d'une nouvelle émission diffusée tous les samedis sur France 3, "La vie à vélo". Un programme d'une vingtaine de minutes durant lequel Marion Rousse part avec son vélo à la rencontre de personnages qui ont la même passion.

Un couple au sommet ! Marion Rousse révèle les secrets de sa vie avec Alaphilippe et son rôle clé dans le cyclisme. 🚴‍♀️ https://t.co/Vldmqlykha — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

Marion Rousse, sa nouvelle rencontre dans son émission

D'ailleurs, à l'occasion du dernier épisode diffusé samedi, Marion Rousse a rencontré un couple qui travaille sur leur vélo. Très loin du cyclisme professionnel, Julie est coiffeuse à domicile et Clément, son compagnon, qui est lui pizzaïolo à vélo. « Alors, c'est moi qui ai démarré du coup, il y a cinq ans maintenant de ça. On est arrivé dans la région et je voulais travailler différemment, je ne voulais plus être en salon, être enfermée toute la journée », raconte Julie dans La vie à vélo, pour justifier son changement de vie inédit. Une rencontre qui doit ravir Marion Rousse qui révélait récemment que c'était justement le but de son émission.

«Le but est d'aller à la rencontre de personnages»

« Le but est de voyager à travers les régions et d'aller à la rencontre de personnages avec une culture du vélo totalement différente de la mienne ou les unes des autres. C'est ça qui était hyper intéressant. Les histoires nous ont souvent touchés, on a contacté les témoins directement parce que c’étaient des gens qui nous touchaient sur les réseaux sociaux. Toutes les histoires sont tellement différentes. Les gens sont adorables, ils nous accueillent chez eux, on rentre vraiment dans leur intimité. Ils sont un peu dans la confidence, et le fait de le faire sur un vélo, je trouvais ça enrichissant. J'en suis ressortie grandie », confiait-elle dans les colonnes Télé-Loisirs.