Marion Rousse, sa nouvelle aventure

Nouveau costume pour Marion Rousse. Jamais loin de son vélo, l'ancienne cycliste est désormais à la tête de sa propre émission « la vie à vélo ». La compagne de Julian Alaphilippe a fait le tour du pays pour questionner les Français sur leur rapport à ce mode de transport. Un moyen aussi pour la directrice du Tour de France femme de promouvoir ce moyen de locomotion.

Après le Tour de France, Marion Rousse fait le tour de la France. Dans sa nouvelle émission, « La Vie à vélo », l’ancienne coureuse cycliste part à la rencontre des Français pour les questionneur sur leur rapport au vélo, considéré par le Gouvernement comme le moyen de déplacement le plus performant pour les trajets de moins de 5km.

Marion Rousse se rend en Gironde

Dans le prochain numéro, la directrice du Tour de France féminin se rendra à la Teste-de-Buch en Gironde pour rencontrer un couple qui a décidé de quitter la ville pour se lancer dans un street-food, le tout à vélo. Justement, cette authenticité, Marion Rousse le recherchait. C’est pour cela qu’elle a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc, pour raconter des histoires originales.

« Le but est de voyager à travers les régions et d'aller à la rencontre de personnages avec une culture du vélo totalement différente de la mienne ou les unes des autres. C'est ça qui était hyper intéressant. Les histoires nous ont souvent touchés, on a contacté les témoins directement parce que c’étaient des gens qui nous touchaient sur les réseaux sociaux. Toutes les histoires sont tellement différentes. Les gens sont adorables, ils nous accueillent chez eux, on rentre vraiment dans leur intimité. Ils sont un peu dans la confidence, et le fait de le faire sur un vélo, je trouvais ça enrichissant. J'en suis ressortie grandie » a déclaré Marion Rousse au cours d’un entretien accordé à Télé-Loisirs.