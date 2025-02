Il annonce le successeur d'Alaphilippe, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au sein de l'équipe Soudal-Quickstep, un Français peut en cacher un autre. En effet, alors que Julian Alaphilippe s'est engagé avec Tudor, c'est le jeune sprinter Paul Magnier (20 ans) qui est amené à prendre sa succession comme leader sur les classiques flandriennes. Un statut qu'il a démontré en s'imposant sur la première étape de l’Etoile de Bessèges.

Alors qu'il a décidé de quitter la Soudal-Quickstep afin de s'engager dans un tout nouveau projet avec Tudor, Julian Alaphilippe pourrait déjà connaître son successeur dans son ancienne équipe. Et il est Français ! En effet, le jeune sprinteur Paul Magnier (20 ans) commence à sérieusement faire parler de lui cette saison. Déjà en vue la saison dernière avant d'être stoppé dans son élan par une grosse chute au Tour de Grande-Bretagne, Paul Magnier s'est imposé sur la première étape de l’Etoile de Bessèges. Et il avait du mal à cacher son émotion.

Paul Magnier confirme sa statut

« C’est important pour moi d’avoir remporté ma première course de l’année, comme la saison dernière. Cela me donne beaucoup de confiance et montre à quel point j’ai travaillé dur pendant l’hiver. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu après mon accident en septembre dernier : l’équipe, la famille, les amis, le manager… car c’est grâce à eux que j’ai pu gagner ici en France devant mes fans. Cette victoire est pour ma grand-mère, qui m’a toujours soutenu et qui continue à le faire et à me regarder depuis le ciel », confiait-il à l'arrivée.

«Il déjà le successeur de Julian Alaphilippe»

De bon augure pour le jeune Français mais également pour la Soudal-Quickstep où il est déjà vu comme le successeur de Julian Alaphilippe par son coéquipier Andrea Raccagni Noviero : « Du point de vue du caractère, il est déjà le successeur de Julian Alaphilippe qui est lui aussi très expressif et jovial. Physiquement, ils sont deux coureurs différents mais Paul est vraiment très très puissant. On va vite le voir à l’œuvre au plus haut niveau dans les sprints massifs et certaines classiques. » Paul Magnier sera donc attendu au tournant cette saison.