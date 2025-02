Marion Rousse, la nouvelle aventure

Arnaud De Kanel

Figure incontournable du cyclisme français, Marion Rousse s’apprête à relever un nouveau défi. Déjà consultante pour France Télévisions et directrice du Tour de France Femmes, l’ancienne championne de France sur route endosse désormais un rôle inédit : celui de présentatrice. La compagne de Julian Alaphilippe se lance dans une toute nouvelle aventure.

Les amateurs de cyclisme auront droit à un tout nouveau rendez-vous sur France Télévisions. La chaîne lance, ce samedi, « La Vie à vélo », une émission entièrement consacrée à la petite reine. Et pour incarner ce programme, un visage bien connu des passionnés : Marion Rousse. Déjà incontournable dans le paysage du cyclisme, que ce soit en tant que consultante ou directrice du Tour de France Femmes, l’ancienne championne passe cette fois derrière le micro en tant que présentatrice. Un nouveau rôle pour celle qui a su conquérir le public par son expertise et sa passion pour le vélo.

«Je n'avais pas pour ambition de faire ma propre émission»

Pour Télé-Loisirs, la compagne de Julian Alaphilippe a évoqué sa nouvelle aventure. « Je n'avais pas pour ambition de faire ma propre émission, je n'y avais même jamais pensé, mais j'ai adoré l'expérience ! C'est très différent de ce que je fais habituellement mais je suis restée telle que je suis. C'est comme si les caméras n'existaient pas. C'est un nouveau chapitre dans ma vie et j'étais super honorée qu'ils pensent à moi. Cette émission est presque le résumé de ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas été plus stressée que ça. Alors évidemment, ce sont des méthodes de travail que je ne connaissais pas parce que ça reste différent de mes rôles de consultante et de directrice. Mais j'ai toujours aimé le vélo et aussi m'intéresser à la vie des gens depuis que je suis toute petite », confie tout d'abord Marion Rousse, avant de poursuivre.

«J'en suis ressortie grandie»

« Le but est de voyager à travers les régions et d'aller à la rencontre de personnages avec une culture du vélo totalement différente de la mienne ou les unes des autres. C'est ça qui était hyper intéressant. Les histoires nous ont souvent touchés, on a contacté les témoins directement parce que c’étaient des gens qui nous touchaient sur les réseaux sociaux. Toutes les histoires sont tellement différentes. Les gens sont adorables, ils nous accueillent chez eux, on rentre vraiment dans leur intimité. Ils sont un peu dans la confidence, et le fait de le faire sur un vélo, je trouvais ça enrichissant. J'en suis ressortie grandie », a ajouté Marion Rousse. Premier épisode diffusé ce samedi !