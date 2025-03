PSG - Hanouna : «Ça ne m’a pas plu», le dérapage dans les tribunes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Liverpool dans le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour l’occasion, du très beau monde avait fait le déplacement au Parc des Princes pour assister à la rencontre. C’était notamment le cas de Cyril Hanouna, accompagné de Mokhtar, qui s’occupe de sa sécurité. Mais voilà que ce dernier n’aurait pas eu le meilleur des comportements dans les tribunes parisiens.

Après Brest, c’est donc Liverpool qui se dresse sur la route du PSG en Ligue des Champions. Une opposition XXL dont on a pu assister au match aller ce mercredi soir. Et la première manche a penché en faveur des Reds (0-1), vainqueur donc au Parc des Princes. Une victoire acquise devant du beau monde. En effet, de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour assister à cette rencontre entre le PSG et Liverpool, à l’instar de David Beckham, mais aussi de Cyril Hanouna.

« Il chantait des trucs de fou »

Présentateur de TPMP, Cyril Hanouna était accompagné de Mokhtar, qui s’occupe de sa sécurité, dans les tribunes du Parc des Princes. Et les deux ont passé un bon moment lors de ce PSG-Liverpool. « On a kiffé hier. On était bien tous les deux. On a été prendre un petit verre à la mi-temps. (…) On s’est régalé, tout le monde était très sympa. Des amours », a fait savoir Hanouna sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

Cependant, il y a un moment que Cyril Hanouna n’a pas apprécié, ayant dû recadrer Mokhtar pour son comportement. « Je ne dirais pas ce que tu chantais, parce que franchement… Il chantait des trucs de fou, c’est un fou. (…) Je vous dis la vérité et c’est ça qui ne m’a pas plu, je lui ai dit de se calmer à un moment, il a mis l’ARCOM dans tous les chants de supporters. Je vous jure que c’est vrai. Donc les mecs autour se disaient c’est qui ces fous », a-t-il annoncé en direct.

« J’ai vu un mec arriver, il a poussé Nasser, il a failli tomber »

De son côté, Mokhtar a également raconté sa soirée vécue au Parc des Princes aux côtés de Cyril Hanouna. Et un moment l’a semble-t-il plus marqué que les autres : « Il y avait beaucoup de monde. Des gens ont bousculé et ont failli tomber de la tribune pour voir Cyril. (…) Je marchais, j’ai vu un mec arriver, il a poussé Nasser, il a failli tomber. Tout ça pour dire à Cyril « faut qu’on mange ensemble ».