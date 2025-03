PSG - Liverpool : Bien accompagné, Hanouna s’est régalé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, l’un des chocs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions opposait le PSG à Liverpool. Alors que ça a tourné en faveur des Reds, il y avait du monde dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la rencontre. Présentateur de TPMP, Cyril Hanouna y a notamment été aperçu et visiblement, il a passé un très bon moment.

Ayant battu Brest pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG n’a ensuite pas été gâté lors du tirage au sort. En effet, les joueurs de Luis Enrique avaient hérité de Liverpool, considéré comme l’une des meilleures équipes européennes du moment. Le match aller avait lieu ce mercredi soir au Parc des Princes. Si le PSG a dominé, les Reds ont su faire le dos rond pour s’imposer dans les dernières minutes (0-1).

Du beau monde au Parc des Princes

Qui dit affiche de gala pour le PSG dit personnalités dans les tribunes du Parc des Princes. Ainsi, diverses personnalités de tous les horizons ont été aperçues dans l’enceinte parisienne pour assister à ce choc face à Liverpool. David Beckham, Kev Adams, Franck Dubosc ou encore Laurent Delahousse étaient là, au même titre que Cyril Hanouna.

« On était bien tous les deux »

C’est accompagné de Mokhtar, qui s’occupe de sa sécurité, que Cyril Hanouna est venu voir ce PSG-Liverpool. Et les deux ont bien profité. « On a kiffé hier. On était bien tous les deux. On a été prendre un petit verre à la mi-temps. (…) On s’est régalé, tout le monde était très sympa. Des amours », a raconté Hanouna sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.