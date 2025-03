Le PSG va signer un coup historique en 2026 ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG était en démonstration au Parc des Princes face à Liverpool. En effet, les hommes de Luis Enrique ont dominé les Reds de la tête et des épaules. Toutefois, le PSG s'est incliné lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et ce, parce qu'il n'a pas réussi à tromper Alisson Becker. Bluffé par la prestation du club de la capitale, Dominique Sévérac estime qu'il peut remporter la C1 dès la saison prochaine.

Grâce à sa victoire écrasante contre Brest (10-0) en 16èmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour le tour suivant. Lors du tirage au sort, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas été verni, puisqu'il a hérité de Liverpool, classé premier de la saison régulière en C1.

Ligue des Champions : Le PSG sacré avec Luis Enrique ?

Le huitième de finale aller entre le PSG et Liverpool a eu lieu ce mercredi soir au Parc des Princes. Malgré une domination quasi-totale, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés (0-1). Incapable de faire trembler les filets d'Alisson Becker, le PSG a encaissé un but cruel dans les derniers instants de la partie.

Le PSG champion d'Europe dès la saison prochaine ?

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Dominique Sévérac a affirmé que la prestation du PSG était plus qu'encourageante. A tel point qu'il voit le club de la capitale remporter la Ligue des Champions dès la saison prochaine. « Malgré le résultat, est-ce l’un des meilleurs matchs du PSG en Coupe d’Europe. On parle tout de même d’une opposition face à la meilleure équipe d’Europe actuellement. Enfin, le problème du PSG n’est-il pas depuis l’ère qatarie le gardien de but ? Oui, c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe (la liste est longue) et le meilleur de la saison actuelle de Paris. Il laisse beaucoup d'espoirs : pour le match retour et aussi pour les années à venir. En construisant ainsi une équipe aussi collective, on peut penser que dans un, deux ou trois ans, Paris finira par remporter la Ligue des Champions sous Luis Enrique. Cet entraîneur est dans le vrai. Son PSG est dans le vrai », a déclaré le journaliste du Parisien. En attendant, le PSG a un deuxième rendez-vous avec Liverpool pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. En effet, la bande à Ousmane Dembélé se déplace à Anfield pour le huitième de finale retour de cette édition de la C1 ce mardi.