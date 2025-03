«Lessivé», il a lâché le PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Liverpool a battu le PSG grâce à un but d'Harvey Elliott, inscrit dans les derniers instants de la partie. Indiscutable face à Mohamed Salah, Nuno Mendes a s'est relâché lorsqu'il était face au crack anglais. D'après Dominique Sévérac, Nuno Mendes était « lessivé » après avoir tout donné lors de son duel avec la star égyptienne.

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique a réalisé 85 minutes exceptionnelles face à Liverpool. En effet, la bande à Ousmane Dembélé a dominé le club anglais de la tête et des épaules pendant la quasi-totalité de la rencontre. Toutefois, le PSG a finalement craqué à la 87ème minute de jeu.

PSG : Mendes a lâché le marquage sur Elliott, buteur

Incapable de tromper un Alisson Becker impérial, le PSG a encaissé un but cruel dans les derniers instants de la partie ce mercredi soir. En effet, Liverpool a ouvert le score grâce à Harvey Elliott, qui avait remplacé Mohamed Salah une minute plus tôt. Ayant réussi à bloquer la vedette égyptienne jusqu'à sa sortie, Nuno Mendes a eu un petit passage à vide qui a couté cher au PSG.

«Son attention a baissé quand Salah a été remplacé»

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Dominique Sévérac a justifié l'erreur de marquage de Nuno Mendes sur Harvey Elliott ce mercredi soir. « Sauriez vous expliquer pourquoi Nuno Mendes, excellent face à Salah par ailleurs, lâche ainsi Elliott sur le but ? Fatigue ? Nonchalance ? Il laisse un boulevard à l'adversaire alors qu'il est tout aussi rapide et aurait pu fermer l'espace d'une simple course. Je pense qu'en effet, il était lessivé d'avoir été énorme contre Salah, et que son attention a baissé quand l'Égyptien a été remplacé. C'est humain, c'est de la décompression. Il lui a manqué trois minutes de concentration ultime, ces petits détails qui façonnent les meilleurs joueurs du monde », a précisé le journaliste du Parisien. Pour rappel, le PSG et Liverpool vont se retrouver le mardi 11 mars à Anfield pour se disputer une place en quart de finale de la Ligue des Champions.