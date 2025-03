PSG - Canal+ : Le record qui va dégoûter DAZN !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a livré un match absolument incroyable contre Liverpool qui s'est pourtant conclu par une défaite... Un scénario cruel pour les Parisiens qui a toutefois permis à Canal+ d'établir son record d'audience de la saison avec une moyenne de 2,31 millions de téléspectateurs devant le match. Des chiffres qui doivent faire des envieux du côté de DAZN.

Très attendu, le choc entre le PSG et Liverpool a accouché d'un scénario parfaitement inattendu. Et pour cause, le club parisien a survolé la rencontré, mais ce sont bien les Reds qui se sont imposés grâce à un but d'Harvey Eliott dans les dernières minutes de la rencontre (1-0).

Record d'audience pour Canal+

Un scénario cruel pour le PSG qui a toutefois été suivi par nombreux curieux. Et pour cause, selon Médiamétrie, Canal+, qui diffusait la rencontre en exclusivité, a battu son record d'audience de la saison en Ligue des champions. Ce choc a réuni 2,31 millions de téléspectateurs (12,6% de part d'audience) faisant de Canal+ la troisième chaîne nationale de la soirée, avec même un pic d'audience à près de 2,6 millions de téléspectateurs à 21h46, juste avant la pause.

Des chiffres qui vont faire des envieux chez DAZN

Un record qui n'a rien d'anodin en pleine crise des droits TV en Ligue 1 et alors que DAZN peine à réunir plus de 120 000 téléspectateurs comme le révélait récemment Daniel Riolo. Par conséquent, les chiffres de Canal+ sur ce PSG-Liverpool vont clairement dégoûter le diffuseur de la L1.