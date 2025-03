PSG : «Le meilleur du monde» a quitté Paris !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG a reçu Liverpool au Parc des Princes, et ce, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Tombé sur un Alisson Becker impérial, le club de la capitale s'est incliné sans avoir inscrit le moindre but. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Arne Slot a affirmé que le Brésilien était le meilleur gardien du monde.

Grâce à son carton contre Brest en 16ème de finale de la Ligue des Champions (10-0 au total), le PSG a validé son ticket pour le tour suivant. Lors du tirage au sort, le club de la capitale n'a pas été verni, ayant hérité de Liverpool, premier à l'issue de la saison régulière de la C1.

Alisson Becker a écoeuré le PSG au Parc des Princes

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a accueilli Liverpool au Parc des Princes. S'ils ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, les hommes de Luis Enrique ont tout de même perdu au final. Tombé sur un Alisson Becker infranchissable, le PSG n'a pas réussi à faire trembler les filets des Reds. Pourtant, la bande à Ousmane Dembélé a tiré 27 fois, cadrant à 10 reprises. Et en fin de match, le PSG a encaissé un but cruel, inscrit par Harvey Elliott, tout juste entré en jeu.

«Il a montré qu’il était le meilleur au monde»

Interrogé par TNT Sports après la victoire à l'arrachée de Liverpool, Arne Slot n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Alisson Becker, son dernier rempart. « J’ai eu quelques très bons joueurs en tant qu’entraîneur, mais jamais le meilleur gardien du monde jusqu’à présent. Il a montré qu’il était le meilleur au monde aujourd’hui (mercredi). Le fait de repartir avec une victoire ici était probablement un peu plus que ce que nous méritions », s'est enflammé le coach de Liverpool. Rentré en Angleterre, Alisson Becker réussira-t-il à garder sa cage inviolée au match retour, programmé le mardi 11 mars à Anfield ?